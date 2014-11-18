سرهنگ محمد زارعیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه نیروی انتظامی جهت پیشگیری از جرم، بیسیم های غیر مجاز را جمع آوری می کند، افزود: تمام شرکت ها در صورت استفاده از بیسیم باید مجوز فرکانس اخذ کرده باشند، در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بیسیمی که مجوز نداشته باشد فرکانس غیر مجاز ایجاد می کند و سبب تداخل بر سیستم های رادیویی مهم کشور می شود. لذا، پلیس به صورت ویژه موضوع بیسیم های غیر مجاز را بررسی و با آن برخورد می کند.

مدیر ارتباطات رادیویی ساوا ناجا به سیستم رادیویی هواپیما، اورژانس و پلیس اشاره کرد و گفت: این سیستم های رادیویی نمونه هایی از سیستم هایی بوده که با فعالیت فرکانس های غیر مجاز دچار اختلال و آسیب می شوند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متاسفانه میزان استفاده از بیسیم های غیر مجاز اندک نیست و این مسئله بیشتر به علت قاچاق بیسیم همچنین تلفن های بیسیم و برد بلند است.

زارعیان عنوان داشت: بیسیم های برد کوتاه به دلیل ضعیف بودن در تداخل فرکانس ها موثر نیستند البته وزارت ارتباطات مسئول ارائه مجوز به شرکت ها در مورد بیسیم و دستگاه های دارای فرکانس است.