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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۶:۲۱

برخورد پلیس با دارندگان بیسیم‌های غیر مجاز/ اختلال در سیستم‌های رادیویی کشور

برخورد پلیس با دارندگان بیسیم‌های غیر مجاز/ اختلال در سیستم‌های رادیویی کشور

مدیر ارتباطات رادیویی فاوا ناجا با بیان اینکه پلیس در حال حاضر به صورت ویژه موضوع بیسیم های غیر مجاز را بررسی می کند، گفت: نیروی انتظامی با دارندگان بیسیم های غیر مجاز برخورد می کند.

سرهنگ محمد زارعیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه نیروی انتظامی جهت پیشگیری از جرم، بیسیم های غیر مجاز را جمع آوری می کند، افزود: تمام شرکت ها در صورت استفاده از بیسیم باید مجوز فرکانس اخذ کرده باشند، در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بیسیمی که مجوز نداشته باشد فرکانس غیر مجاز ایجاد می کند و سبب تداخل بر سیستم های رادیویی مهم کشور می شود. لذا، پلیس به صورت ویژه موضوع بیسیم های غیر مجاز را بررسی و با آن برخورد می کند.

مدیر ارتباطات رادیویی ساوا ناجا به سیستم رادیویی هواپیما، اورژانس و پلیس اشاره کرد و گفت: این سیستم های رادیویی نمونه هایی از سیستم هایی بوده که با فعالیت فرکانس های غیر مجاز دچار اختلال و آسیب می شوند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متاسفانه میزان استفاده از بیسیم های غیر مجاز اندک نیست و این مسئله بیشتر به علت قاچاق بیسیم همچنین تلفن های بیسیم و برد بلند است.

زارعیان عنوان داشت: بیسیم های برد کوتاه به دلیل ضعیف بودن در تداخل فرکانس ها موثر نیستند البته وزارت ارتباطات مسئول ارائه مجوز به شرکت ها در مورد بیسیم و دستگاه های دارای فرکانس است.

کد مطلب 2422745
حبیب احسنی پور

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