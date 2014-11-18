امکانات میزبانی لیگ جهانی مهیاست

اصغرثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: توافقاتی که با فدراسیون کشتی صورت گرفته به خوبی عملی و اجرایی شده و ما هم اکنون آماده هستیم تا یکی از مهمترین مسابقات بین المللی را در استان مازندران پیش بینی کنیم. البته در این بین باید به حمایت های استاندار استان مازندران هم اشاره کرد که با توجه به این حمایت ها، شهرستان جویبار از نظر امکانات برای چندین سال آینده هم پیشرفت کرد.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که فدراسیون کشتی تاکید فراوانی بر آن داشت، آماده سازی و تجهیز سالن مسابقات بود که خوشبتانه روند بازشازی و تجهیز نیز به خوبی پیش رفت و ما می توانیم رقابتهای لیگ جهانی را طبق استانداردهای روز در این سالن برگزار کنیم.

رئیس هیات کشتی استان مازندران در پاسخ به این سوال که آیا گنجایش محدود سالن برای تماشاگران پرتعداد مازنی مشکل ساز خواهد شد یا خیر، گفت: با تعامل و همکاری لازم با صدا وسیمای استان مازندارن و همچنین پخش مستقیم تمامی کشتی ها، بسیاری از تماشاگران می توانند در منزل به تماشای مسابقات بنشینند. ضمن اینکه از نظر تامین امنیت مسابقات و ازدحام احتمالی جمعیت نیز تمهیدات لازم پیش بینی شده و با هماهنگی دستگاههای مربوطه جای هیچ نگرانی نیست.

ثمربخش در خاتمه گفت: مسئولان سیاسی و ورزشی استان مازندران بارها در میزبانی های ورزشی ثابت کرده اند که از تمامی توان و نیروی خود استفاده می کنند تا رویدادهای مختلف به بهترین شکل ممکن در این استان برگزار شود. این بار نیز تلاش ما بر این است تا لیگ جهانی کشتی آزاد را با تمام توان در پایتخت کشتی ایران میزبانی کنیم و پاسخ اعتماد فدراسیون کشتی و متولیان امر را به خوبی بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تاكنون 15 كشور از جمله آمريكا،‌ كوبا،‌ مغولستان،‌ آذربايجان،‌ روسيه و تركيه براي حضور در نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی كشتي آزاد اعلام آمادگي كرده اند.