معرفی سرپرست جدید شهرداری پرند/ کاویانی با اراده خود استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست معارفه سرپرست جدید شهرداری پرند در سالن شهید احمدی روشن شهرداری با حضور حجت الاسلام سلطانی رئیس و شرافت پور نایب رئیس، سرپرست حوزه ها، مدیران ارشد و کارکنان شهرداری برگزار و طی آن علیرضا فاتحی نیا که معاون عمران و شهر سازی بود، با رأی شورا به عنوان سرپرست شهرداری پرند معرفی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر جدید پرند در این نشست با بیان اینکه مسئولیت اعتباری است و نه ماندگار، اظهار داشت: مهم این لست که در هر جایگاهی که هستیم وظیفه مان را به درستی انجام دهیم و سربلندی یک مدیر در خدمت کردن و انجام وظیفه نمود پیدا می کند چون پست و مقام ماندنی نیست.

حجت الاسلام سلطانی افزود: در شورای شهر سعی شد طی مدت ۱۴ ماه که از تاسیس شورای شهر می گذرد، نهایت تعامل و همکاری را با شهردار داشته باشیم چون هدف ما ارتقای شهر و خدمت بهتر به مردم بوده و هست.

وی ادامه داد: رفتن بهروز کاویانی با اراده و درخواست خودشان بوده و طی استعفای مکتوبی که ارائه شد، در نهایت شورا با این درخواست موافقت کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر پرند، مسئولیت سرپرستی در شهرداری را سخت دانست و گفت: این مسئولیت ممکن است باعث سقوط یا صعود کسی شود.