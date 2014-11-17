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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

معرفی سرپرست جدید شهرداری پرند/ کاویانی با اراده خود استعفا کرد

معرفی سرپرست جدید شهرداری پرند/ کاویانی با اراده خود استعفا کرد

پرند - خبرگزاری مهر: جلسه معارفه سرپرست جدید شهرداری پرند با حضور رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست معارفه سرپرست جدید شهرداری پرند در سالن شهید احمدی روشن شهرداری با حضور حجت الاسلام سلطانی رئیس و شرافت پور نایب رئیس، سرپرست حوزه ها، مدیران ارشد و کارکنان شهرداری برگزار و طی آن علیرضا فاتحی نیا که معاون عمران و شهر سازی بود، با رأی شورا به عنوان سرپرست شهرداری پرند معرفی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر جدید پرند در این نشست با بیان اینکه مسئولیت اعتباری است و نه ماندگار، اظهار داشت: مهم این لست که در هر جایگاهی که هستیم وظیفه مان را به درستی انجام دهیم و سربلندی یک مدیر در خدمت کردن و انجام وظیفه نمود پیدا می کند چون پست و مقام ماندنی نیست.

حجت الاسلام سلطانی افزود: در شورای شهر سعی شد طی مدت ۱۴ ماه که از تاسیس شورای شهر می گذرد، نهایت تعامل و همکاری را با شهردار داشته باشیم چون هدف ما ارتقای شهر و خدمت بهتر به مردم بوده و هست.

وی ادامه داد: رفتن بهروز کاویانی با اراده و درخواست خودشان بوده و طی استعفای مکتوبی که ارائه شد، در نهایت شورا با این درخواست موافقت کرد.  

رئیس شورای اسلامی شهر پرند، مسئولیت سرپرستی در شهرداری را سخت دانست و گفت: این مسئولیت ممکن است باعث سقوط یا صعود کسی شود.

 

کد مطلب 2422803

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