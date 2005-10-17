مدير نشر خجسته : هيئت مديره آينده بايد اتحاديه ناشران را از حالت انفعال خارج كند







سيد رضا يكرنگيان در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، در ادامه افزود : همه ما از اقدامات و زحماتي كه رمضان شيرازي و هاشمي كشيدند تشكرمي كنيم كه تمام تلاش خود را براي پيشرفت صنف انجام دادند ، ولي اتحاديه در دوران جديد وارد مرحله اي شده كه نياز دارد با توجه به تحولات پيش برود و هيات مديره مقتدري را انتخاب كند .

وي كه خود نيز براي عضويت در هيات مديره اتحاديه ثبت نام كرده است ، افزود : ما اميد داريم كه بتوانيم براي صنف خود موثر باشيم وگرهي از گره هاي اين صنف باز كنيم .

مدير نشر خجسته در ادامه ، گفت : كساني را كه براي هيئت مديره دهم خود را كانديدا كرده اند را از نزديك مي شناسم و فكر مي كنم اين افراد بتوانند در چهار سال آينده گام هاي بلندي براي پيشرفت صنف بردارند .

وي در پاسخ به اين سوال كه برنامه هاي شما براي هيئت مديره دهم چيست ؟ ، گفت : من به همراه همكارانم برنامه هايي داريم كه فكرمي كنم كه هنوز خيلي زود باشد كه آنها را مطرح كنيم و بايد تا زمان تاييد صلاحيت كانديداها توسط مجمع امور صنفي منتظر باشيم و پس از آن برنامه ها را اعلام خواهيم كرد .

يكرنگيان در پاسخ به اين سوال مهر كه چه طيفي اكثريت اعضاي هيئت مديره جديد را به خود اختصاص خواهد داد ؟ ، گفت : افرادي كه كانديدا شده اند يا قصد خود را اعلام كرده اند به جز كار صنفي به چيز ديگري فكر نمي كنند و در دوره هاي قبل هم كه دوستاني از انجمن اسلامي در اتحاديه حضور داشتند ، براي پيشرفت امور صنف كارهاي مهمي انجام دادند .

وي در عين حال تاكيد كرد : هيات مديره دهم ، هركساني كه باشند ، بايد اتحاديه نشاران را از انفعال كنوني خارج كنند و ما خيلي اميد واريم كه اين امر اتفاق بيافتد .