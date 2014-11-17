طرح هادی روستاهای اهر با ۱۲ ميليارد ریال اعتبار ملي واستانی اجرا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جلسه بررسی موانع و مشكلات پروژه هاي عمرانی بنياد مسكن در اهر گفت: بيش از ۱۲ ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ملي واستانی براي اجرای طرح هادی در ۵ روستای شهرستان اهر اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به پياده روسازی، زيرسازی، آسفالت معابر و اجرای جوب و كانيو در روستا های نقاره كوب جديد، نقدوز، ريحان، كردلر وآلمان قديم در قالب این طرح های عمرانی اظهار داشت: اعتبار لازم براي اعطاي وام تكميلی احداث به متقاضيان دریافت کننده تسهيلات بازسازی مناطق شهری نیز تخصيص یافته که امیدواریم با اعطای این مبالغ و همكاری و مشاركت بيش از پیش مسولان محلی و اهالی روستاهای اهر، شاهد توسعه و پيشرفت مناطق محروم روستايی این شهرستان باشیم.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان در بخش پايانی سخنان خود با تاکید بر استفاده از افراد متخصص و تحصیل کرده در سطح روستاها توسط این نهاد خاطر نشان شد: این اقدام به منظور انجام هر چه بهتر امور و اجرای مطلوب طرح هادی در سطح روستاها صورت گرفته و بنیاد مسکن نیز با چنین رویکردهایی تلاش می کند تا شرایط را برای بهبود وضعیت مسکن روستایی فراهم کند.