  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

محمدی:

طرح هادی روستاهای اهر با ۱۲ ميليارد ریال اعتبار ملي واستانی اجرا می شوند

طرح هادی روستاهای اهر با ۱۲ ميليارد ریال اعتبار ملي واستانی اجرا می شوند

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای شهرستان اهر با تخصیص ۱۲ ميليارد ريال از محل اعتبارات ملی واستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جلسه بررسی موانع و مشكلات پروژه هاي عمرانی بنياد مسكن در اهر گفت: بيش از ۱۲ ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ملي واستانی براي اجرای طرح هادی در ۵ روستای شهرستان اهر اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به پياده روسازی، زيرسازی، آسفالت معابر و اجرای جوب و كانيو در روستا های نقاره كوب جديد، نقدوز، ريحان، كردلر وآلمان قديم در قالب این طرح های عمرانی اظهار داشت: اعتبار لازم براي اعطاي وام تكميلی احداث به متقاضيان دریافت کننده تسهيلات بازسازی مناطق شهری نیز تخصيص یافته که امیدواریم با اعطای این مبالغ و همكاری و مشاركت بيش از پیش مسولان محلی و اهالی روستاهای اهر، شاهد توسعه و پيشرفت مناطق محروم روستايی این شهرستان باشیم.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان در بخش پايانی سخنان خود با تاکید بر استفاده از افراد متخصص و تحصیل کرده در سطح روستاها توسط این نهاد خاطر نشان شد: این اقدام به منظور انجام هر چه بهتر امور و اجرای مطلوب طرح هادی در سطح روستاها صورت گرفته و بنیاد مسکن نیز با چنین رویکردهایی تلاش می کند تا شرایط را برای بهبود وضعیت مسکن روستایی فراهم کند.

کد مطلب 2422815

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها