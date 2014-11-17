توجه به پدافند غیر عامل از مهمترین نیازهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جهانسری صبح دوشنبه در جلسه ای با مسئولان ادارت چاراویماق بر لزوم ارائه آموزش های لازم به کارمندان دستگاه ها با موضوع پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: موضوع پدافند غیر عامل و توجه به آن از مهمترین نیازهای فعلی کشور است.

وی با بیان اینکه این مهم باید به عنوان مهمترین اولویت کاری مسئولان به خصوص در جلسات فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد، اظهار داشت: ارائه آموزش های همگانی به مردم و مسئولان می تواند تا حد زیادی از افزایش تهدیدات سایبری جلوگیری کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید با توجه بیش از پیش به پدافند غیر عامل در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، میزان جرایم مربوط به این حوزه را کاهش دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم پرهیز خانواده ها از حضور بدون مطالعه در شبکه های ارتباط جمعی و اپلیکیشن های اجتماعی ابراز داشت: افراد به خصوص خانواده ها باید اطلاعات لازم در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی را داشته باشند چرا که هر لحظه امکان به سرقت رفتن اطلاعات شخصی و یا حتی بانکی وجود دارد.