محمد يعقوبي: 90 سالن تئاتري تهران كجاست؟

محمد يعقوبي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر"مهر" افزود: با توجه به افزايش جمعيت مسئله ساخت سالن يك امر ضروري است، اما واقعيت اين است كه در شرايط كنوني حتي از امكانات موجود هم استفاده لازم نمي شود.



اين كارگردان تصريح كرد: وقتي با قديمي ها صحبت مي كني، ازسالنهايي برايت مي گويند كه كه در سطح شهر وجود داشته و تماشاگران زيادي از اجراهاي آنها استقبال مي كردند، اما الان اين سالنها كجا هستند؟ كسي نمي داند!



يعقوبي همچنين ضمن اشاره به آمار سالهاي گذشته درمورد سالنهاي تئاتر تهران وشناسايي 90 سالن بدون استفاده در سطح شهر ، متذكر شد: اين 90 سالن كجاست ؟ چرا از آنها استفاده نمي شود؟ به نظر من اين يكي از مصاديق بارز عدم استفاده از فضاهاي هنري در كشور ما است.



وي افزود: اجرايي ترين كار براي مدير خوب شناسايي اين سالنها ست و من فكر مي كنم اين توقع زيادي از يك مدير نيست كه اين سالنها را دوباره احيا كند.



كارگردان " تنها راه ممكن " گفت: جاي تأسف است كه اين همه سالن در سطح شهر ما بلا استفاده مانده است در شرايطي كه اين همه هنرمند تئاتر به دنبال سالن اجرا هستند.



يعقوبي اظهار داشت : وقتي درتاريخ تئاتر مي خوانيم كه فلان تحول و اتفاق تئاتري در فلان كشور در يك پاركينگ رخ داده است، بايد متأسف شويم كه دركشورهاي دنيا با وجود سالنهاي زياد تئاتري به دليل توليد انبوه تئاتر، ازمكانهاي ديگر حتي پاركينگها هم براي اجراي تئاتر استفاده مي شود، اما در كشور هاي ما بسياري از سالنهاي تئاتر تعطيل شده اند.



وي افزود: شايد گفته شود بودجه لازم براي احياي و توليد در اين سالنها وجود ندارد ، ولي هنرمندان زيادي هستند كه حاضرند به خاطر عشق به مخاطب و اجراي تئاتر با كم ترين بودجه در اين سالنها تئاتر اجرا كنند .



اين نمايشنامه نويس همچنين با اشاره به اجراي تئاتر در سطح كشور مانند دوران قبل از انقلاب تصريح كرد: براي جلوگيري از تمركز تئاتر در مركز شهر و تئاتر شهر و افزايش تماشاگر بايد مانند سالهاي قبل از انقلاب كه تئاترهاي تهران در سراسر كشور اجرا مي شد، گروه هاي اجرايي موظف شوند در مقابل حمايت مالي كه از آنها مي شود علاوه بر اجري آثارشان در سطح كشور در سطح سالنهاي تهران نيز نمايش اجرا كنند.



محمد يعقوبي در ادامه افزود: اين كار نه تنها موجب افزايش تماشاگر مي شود، بلكه از اتلاف وقت و انرژي نيز جلوگيري مي كند. اجراي تئاتري كه ماهها براي تمرين آن انرژي و وقت صرف مي شود طي تنها 20 شب كاملا نمود اتلاف است.



وي گفت: گروهايي وجود دارند كه مايل هستند تا در شهر ستانها يا سالنهاي مختلف شهر تهران تئاتر اجرا كنند اما بدنه اي براي جمع آوري و نگهداري آنها وجود ندارد .



اين كارگردان در پاسخ به اين كه آيا خود شما حاضريد يك از آثارتان را درسالني به غير از تالار هاي تئاتر شهر اجرا كنيد؟ خاطرنشان كرد: در صورتي كه حمايت مالي شوم حتما اين كار را خواهم كرد.



نويسنده " يك دقيقه سكوت " در پايان، اولويت كار مدير جديد تئاتر را براي رونق تئاتر حرفه اي كشور، تلاش براي افزايش بودجه كلي تئاتر دانست و تصريح كرد: همچنين براي حمايت از تئاتر آماتور و جوان نيز بايد اولويت كاري مدير، افزايش سالن تئاتر باشد.

