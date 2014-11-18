باید از زحمات مشحون قدردانی شود/ تیم ملی به نفرات با انگیزه نیاز دارد

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سرپرست جدید برای فدراسیون بسکتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: آنطور که وزارت ورزش اعلام کرده، این تغییر برای برگزاری انتخابات صورت گرفته است. امروز سرپرستی بی‌طرف را در نظر گرفته تا مجمع را برگزار کند.

وی در خصوص اینکه فدراسیون بسکتبال نیاز به خون تازه دارد، افزود: امیدوارم همه کسانی که توانایی اداره بسکتبال را دارند بیایند و با برگزاری رقابتی سالم در انتخابات فدراسیون شرکت کنند تا در نهایت هر اتفاقی رخ داد، به سود بسکتبال کشور شود. همه پیشکسوتان دلسوز ورزش هستند و زحمت کشیده‌اند و هیچ موقع نبوده کاری را انجام داده باشند که از روی دلسوزی نبوده باشد.

این کارشناس بسکتبال در پاسخ به این پرسش که عملکرد مدیریت مشحون را در بسکتبال چطور ارزیابی می‌کنید؟، تاکید کرد: فعلا در این باره نظری ندارم. ایشان برای بسکتبال زحمت کشیده‌ و باید از زحمات مشحون قدردانی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت تیم ملی بسکتبال تا انتخاب رئیس جدید نامشخص باقی خواهد ماند، یادآور شد: کادر فنی تیم ملی همواره به دنبال این بوده که بهترین شرایط را برای کسب نتیجه ایجاد کند اما من فکر می‌کنم تیم ملی نیاز به کادر فنی و بازیکنان با انگیزه دارد.

شاهین طبع درباره اینکه گفته می‌شود نسل کنونی بسکتبال ایران به پایان راه خود نزدیک شده، گفت: این در همه رشته‌ها صدق می‌کند. دوران خیلی خوبی با این نسل داشتیم و جایگزین کردن برخی از بازیکنان بزرگ بسیار دشوار است. شاید با تغییر نسل ما برای مقطعی در نتیجه گیری دچار مشکل شویم ولی این تقدیر ورزش است و باید خود را بار دیگر به سطح اول برسانیم.