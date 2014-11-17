حسین تولایی شاعر کودک و نوجوان درباره فعالیت‌هایش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: دو مجموعه شعر «زبان درازی زباله ها» و «فردا پلاک فرد» را برای چاپ ارائه داده ام که در حال حاضر در مرحله تصویرگری قرار دارند و احتمال می دهم که به زودی وارد بازار کتاب شوند.

وی ادامه داد: «زبان درازی زباله ها» مجموعه اشعاری برای کودکان درباره محیط زیست است که توسط انتشارات فنی ایران منتشر می شود. در این مجموعه شعر تلاش شده کودکان را با محیط زیست و محافظت از آن آشنا کنم.

این هنرمند درباره مجموعه «فردا پلاک فرد» نیز توضیح داد: مجموعه شعر «فردا پلاک فرد» ویژه گروه سنی نوجوان سروده شده و قرار است توسط انتشارات نشر شهر منتشر شود. در این کتاب شعر موضوعات مختلف شهری مثل پارکینگ های طبقاتی، پلاک های زوج و فرد، طرح ترافیک و.... مطرح می شود. البته هیچکدام از این دو کتاب جنبه آموزشی ندارند و تنها مسائل شهری و محیط زیستی را مطرح می کنند.

تولایی درباره مدت زمانی که صرف سرودن اشعار این دو کتاب کرده است، گفت: سرودن شعر مثل نوشتن داستان یا رمان نیست که نویسنده بتواند در یک مدت زمان خاص مطلبش را بنویسد. در سرودن شعر حس و حال و ذوق و قریحه نقش بسزایی دارد بنابراین من نیز این اشعار را در فواصل زمانی مختلف و در طول چند سال سروده ام. البته اشعار این دو کتاب پیش از این همگی در مطبوعات منتشر شده اند و حالا در قالب یک کتاب در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش عنوان کرد: دو مجموعه شعر دیگر نیز آماده انتشار دارم که به چند ناشر ارائه داده ام. این مجموعه در زمینه شعر جوان است اما چون هنوز با انتشاراتی قرارداد نبسته ام ترجیح می دهم نام کتاب ها را عنوان نکنم.

تولایی تا کنون مجموعه کتاب‌هایی چون «درخت عاشق پرنده است»، «بيا چند شاخه حرف بزنيم»، «ساندویچ قطار»، «دمپایی خورشید» در حوزه شعر کودک و نوجوان منتشر کرده است.