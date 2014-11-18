جمشید حمزه زاده به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته متوجه شدیم که دولت در لایجه بودجه 93 هتلها را موظف کرده بود که 5 درصد از درآمدشان را به شهرداری ها اختصاص دهند. اما با رایزنی هتلداران و جامعه با نمایندگان مجلس توانستیم این موضوع را منتفی کنیم منتها باز هم مشاهده می کنیم که برخی از شهرداری ها مانند شهرداری رشت ابلاغیه ای به هتلها ارسال می کند که آنها را موظف به پرداخت عوارض کرده است.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات ارزش بر افزوده، باید تمامی عوارض ها تجمیع شده باشد و سه درصد از 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که می گیریم به حساب شهرداری ها برود. دولت و مجلس نیز اخد هرگونه عوارض دیگری را ممنوع اعلام کردند. اما اکنون شهرداری برخی از شهرها مانند رشت دوباره به بهانه های مختلف می خواهند از هتلداران پول بگیرند.

حمزه زاده گفت: بر این اساس ماه گذشته شهرداری رشت از هتلداران درخواست عوارض کرده است ما نیز شکایت کرده و پیگیر این موضوع شده ایم چون حاضر به پرداخت این عوارض نیستیم.