تجربيات كلانشهرهای موفق در حمايت از سرمايه گذاران استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبريزي پیش از ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شورای شهر همدان با تاكيد بر اين موضوع اظهار داشت: بهره گيري از نظرات و پيشنهادات متخصصين بازار سرمايه، مديريت شهري را در حذف موانع سرمايه گذاري كمك می كند.

تبريزي اضافه كرد: منافع اقتصادي نبايد نخستين شرايط حمايت و جذب سرمايه گذار باشد چرا كه نتايج سرمايه گذاري براي بلند مدت است.

وي با اشاره به تعطيلي بعضي از طرح ها تاكيد كرد: بايد با برنامه ريزي و انديشيدن تميهداتي ضمن رفع مشكلات اين طرح ها را فعال كرد.

رئیس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به طرح ايجاد صندوق زمين و ساختمان در فرابورس توسط شهرداري افزود: طرح هايي كه در اين صندوق براي سرمايه گذاري معرفي مي شوند بايد به گونه اي باشد كه در آينده نتايج مثبتي را براي شهر در پي داشته باشد.

محمد تبريزي بر شفاف سازه طرح صندوق زمين و ساختمان تاكيد كرد و گفت: چرا كه با اين امر سرمايه گذاران با امنيت و آرامش خاطر بيشتري از طرح استقبال مي كنند.

مديريت شهري بايد پروژه هاي خود را به صورت بسته سرمايه گذاري معرفي كند.

تبريزي به ظرفيت هاي خوب شهرداري همدان در پروژه هاي مختلف و در جذب سرمايه گذار اشاره كرد و بيان داشت با مديريت شهري بايد پروژه هاي خود را به صورت بسته سرمايه گذاري معرفي كند.

رئیس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان نيز گفت: همدان در جذب سرمايه گذار از لحاظ ملي و استاني بشدت عقب است.

علي رضايي گفت: بايد در برخورد با سرمايه گذاران رفتارها را اصلاح كرد.

رئیس كميسيون خدمات شهري شورای شهر همدان نیز با تاكيد بر اينكه در حمايت از سرمايه گذاران بايد از شعارزدگي بپرهيزيم گفت: حمايت ها نباید در حرف باقی بماند بلکه باید بايد علمي شود.

كامران گردان اظهار كرد: حضور هر سرمايه گذاري در استان و شهر همدان فرصت بسيار مناسبي است و نبايد اجازه داد سرمايه گذار از استان برود.

در هدف گذاري سرمايه گذاريها افق آينده شهر مدنظر است

شهردار همدان با بيان اينكه در هدف گذاري سرمايه گذاريها افق آينده شهر مدنظر است، گفت: در حال حاضر پروژه هايي كه در شهرداري در دست اجرا دارد به نوعي آبروي استان و شهر همدان است.

سيد مصطفي رسولي با اشاره به برگزاري همايش سرمايه گذاري در استان همدان افزود: با توجه به اين كه اين امر فرصت خوبي براي جذب سرمايه گذار است بايد پروژه هاي تاثيرگذار و مهم را براي معرفي مشخص كنيم.

مديرعامل سازمان سرمايه گذاري شهرداري همدان نیز افزود: در حال حاضر شهرداري از نظر معرفي پروژه ها در جايگاه خوبي قرار گرفته است.

اكبر رنجبران با بيان اينكه در طرح صندوق زمين و ساختمان اقدامات قانونمند بوده و شهروندان نيز با اندك سرمايه مي توانند جهت سرمايه گذاري وارد شوند، افزود: عدم تصميمات سليقه اي در سرمايه گذاريها و شفاف بوده و از جمله مزاياي طرح صندوق موردنظر است.