اعلام محدودیتهای ترافیکی در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت از ساعت 12 روز چهارشنبه 28 آبان ماه تا 24 روز جمعه 30 آبان ماه از محورهای هراز، فیروزکوه، کرج - چالوس، قزوین - رشت، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

در محور کرج - چالوس نیز تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 بعدازظهر تا 24 روز جمعه 30 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه، محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 24 همان روز از 15 کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد تمامی تریلرها از این محور همچنان ممنوع است.



تردد تمامی کامیون ها و کامیونت ها بجز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 28، 29 و 30 آبان از محور هراز ممنوع است.



تردد تمامی تریلرها بجز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی در محور فیروز کوه از ساعت 6 تا 24 روز جمعه 30 آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر دارای محدودیت در حرکتند، موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد کنند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند، در غیر اینصورت از حرکت آنان جلوگیری می شود.



رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامی که نقلیه آنان فاقد بار است در محورهایی که محدودیت تردد کامیون و کامیونت و تریلر اعمال می شودد مجاز به تردد نیستند.



مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 88255555 (10 خط) بطور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان در سراسر کشور است.