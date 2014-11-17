عیادت هیات مدیره از مظلومی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، کیوان صاحب پناه، سید سعید افجه ای و مسعود معینی اعضای هیات مدیره با حضور در بیمارستان ولیعصر ناجا از غلامحسین مظلومی، پیشکسوت باشگاه استقلال عیادت کردند. در این ملاقات اعضا هیات مدیره از آخرین وضعیت درمانی او مطلع شدند و برای وی آرزوی سلامتی کردند.

همچنین بهرام افشارزاده که قرار بود امروز اعضا هیات مدیره را در این برنامه همراهی کند، به دلیل به وجود آمدن پاره ای مسائل نتوانست در این مراسم حاضر شود و فردا(سه شنبه) برای عیادت از این پیشکسوت باشگاه استقلال بر بالین او حاضر خواهد شد.