به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از پاسداران استان قم با اشاره به اینکه انقلاب دارای معنای پرمحتوایی است گفت: انقلاب اسلامی معادلات سیاسی کل جهان را بر هم زد و توانست تحولی را در سراسر دنیا به وجود آورد.

وی در ادامه به ارکان انقلاب اشاره و ضمن بیان این نکته که اسلام، مردم و ولایت فقیه از ارکان انقلاب هستند، گفت: همانطور که اسلام به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه دارد انقلاب اسلامی نیز به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه کرده است.

استاد برجسته حوزه ادامه داد:‌ غرب سعی داشت اسلام و دین را به عنوانی یک افیون برای مردم جهان نشان دهد و تبلیغات فراوانی را علیه اسلام انجام داد اما امام راحل، اسلام ناب را به مردم نشان دادند و اسلام ناب محمدی را وارد عرصه زندگی مردم کردند.

وی در ادامه با تاکید بر توجه همه جانبه به مردم گفت: مردم را باید همیشه در صحنه نگه داشت و خدمت برای آنان باید نوعی افتخار باشد زیرا این مردم هستند که پشتوانه حاکمیت بوده و قدرت نظام از مردم است.

آیت الله نوری همدانی به ضرورت رفاه همه مردم اشاره کرد و گفت: در غرب اقتصاد و حتی دولت‌ها توسط عده‌ای ثروتمند اداره می‌شود و این عده که ثروت فراوانی دارند بر بقیه حکومت می‌کنند اما ساختار اقتصادی در اسلام به این شکل است که جامعه اسلامی باید شرایطی را فراهم کند که همه مردم در رفاه باشند.

۵۰ درصد گرانی‌ها به دلیل عدم ثبات در قیمت‌ها است

وی از عدم ثبات قیمت‌ها در کشور انتقاد کرد و بیان داشت: در کشور ما هر کس اجناس خود را به هر قیمتی که دلخواه خود است عرضه می‌کند و ثبات قیمت وجود ندارد و ۵۰ درصد گرانی‌ها به دلیل عدم ثبات در قیمت‌ها است.

این مفسر قرآن کریم افزود: چون نظارت و اشراف بر روی قیمت‌ها وجود ندارد هرکس برای جنسی که می‌فروشد هر قیمتی را تعیین می‌کند که نباید اینگونه باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) بیان کرد: بر اساس حدیثی از امام ششم شیعیان، مردم و جامعه به ۳ چیز بسیار نیازمند هستند که امنیت، عدالت و فراوانی نعمت از جمله این موارد است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه بر ضرورت تقویت قوای نظامی تأکید و بیان کرد: باید قوای نظامی کشور در حدی باشد که دشمنان همواره احساس خطر داشته باشند.

وی افزود: ما نیروی نظامی خوبی داریم و در کشور ما سردار سلیمانی‌های فراوانی وجود دارد که دشمنان از وجود آنان می‌ترسند.

مرجع تقلید شیعیان به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در کشور نیز اشاره و ایمان و عقیده را از جمله مواردی عنوان کرد که در تبیین و پذیرفتن مسائل فرهنگی در کشور تأثیرگذار است.

وی در ادامه به روحیه شهادت طلبی ولایی مردم اشاره کرد و گفت: مردم ما به ولایت فقیه بسیار پایبند هستند و بسیاری از آنان در زمان جنگ به عشق ولایت فقیه در جبهه‌ها حضور یافته و به شهادت رسیدند.