میکاییل شهرستانی بازیگر و کارگردان تئاتر که این روزها دو نمایش «هفت پرده» و «در پوست شیر» را روی صحنه دارد، در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در مدت زمانی که نمایش «هفت پرده» روی صحنه است استقبال تماشاگران بسیار خوب بوده و بی تردید مردم نسبت به این نمایش لطف دارند اما وقفه هایی که به علت چند مناسبت پشت سر هم و تعطیلی اجراها به وجود آمد باعث شده به انسجامی که ایده آلم بوده دست پیدا نکنیم.

وی افزود: در حالی سالن های تئاتری در برخی مناسبت‌ها که حتی در تقویم هم به عنوان روز تعطیل اعلام نشده فعالیت نمی‌کنند که بقیه مکان های فرهنگی و اداره‌ها در این ایام به کار خود ادامه می دهند.

این هنرمند تئاتر درباره اجرای نمایش «در پوست شیر» که به تازگی در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته است، توضیح داد: اجرای نمایش «در پوست شیر» در راستای کارهایی است که با حضور فارغ التحصیلان رشته بازیگری در یک پروسه طولانی مدت به صحنه می‌برم که البته در هر اجرا برخی بازیگران تغییر می کنند و چهره های تازه تری معرفی می‌شوند. پیش از این سه نمایش «شاعر»، «پرواز» و «دایی وانیا» را با این بازیگران که هرکدام از آموزشگاه های مختلفی بوده و در طول سالهای اخیر از شاگردان من بوده اند، اجرا کرده ام.

وی درباره استقبال مخاطبان از این نمایش که بدون حضور بازیگران چهره به صحنه می‌رود، گفت: متاسفانه این روزها مخاطبان فقط به دنبال چهره های آشنا هستند و زیاد توجهی به نمایش‌هایی که با حضور افراد تئاتری و مستعد و متون شناخته شده و کارآمد به صحنه می رود، ندارند. با وجود چنین وضعیتی به یاد دیالوگی از نمایشنامه «زندگی گالیله» افتادم که در صحنه ای آندره‌آ شاگرد گالیله فریاد می زند: بدبخت ملتی که قهرمان ندارد، اما گالیله در جواب می گوید: بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد. این دیالوگ گالیله وضعیت امروز تئاتر ما است.

بازیگر «سحوری» ادامه داد: افرادی که نمایش «در پوست شیر» را دیده اند، معتقدند که نمایشی حرفه ای و بی نقص از کار درآمده است اما متاسفانه این کار مهجور مانده و در مقابل نمایش‌هایی که از چهره های تلویزیونی استفاده می کنند کمتر دیده می شود. متاسفانه سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران نیز مشکلاتی دارد که یکی از آنها مسئله نور سالن است چون نمی تواند اجرای همزمان چند نمایش را پوشش دهد اما با وجود این مشکلات بچه‌های گروه با شرافت کارشان را انجام می دهند و پای این نمایش ایستاده اند.

شهرستانی با گلایه از وضعیت نامناسب تئاتر و نبود حمایت مدیران از نمایش‌های روی صحنه گفت: من امسال با حسن نیت نمایش‌هایی را به صحنه بردم اما در طول این چند ماه فقط خستگی بر تن من مانده است و دچار فرسودگی مفرط شده ام. حتی برای نمایش «هفت پرده» نیز تاکنون تنها یک قسط پیش پاافتاده به ما پرداخت شده و همه هزینه ها را خودمان تقبل کرده ایم. کمک مادی که هیچ اما کمک معنوی هم به ما نمی‌شود. من تلاشم این است که شرایط را برای خودم و گروه مدیریت کنم اما بعد از مدتی دیگر نمی توان با این وضعیت به کار ادامه داد.

بازیگر «پرومته در زنجیر» ابراز کرد: این روزها در نمایش «هفت پرده» نقش اکبر رادی را ایفا می کنم. چند روز قبل همسر زنده یاد رادی به من می گفت که تو فقط چند بار با رادی برخورد داشتی پس چطور می توانی برخی رفتارها و حرکات وی را به این درستی اجرا کنی؟. من در پاسخ به خانم عنقا گفتم، احساس می کنم من و رادی دردهای مشترک زیادی با هم داریم به همین دلیل رفتارها و حرکات من شبیه او شده است.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: معتقدم رنج‌ها و اندوه های مشترک، انسان‌ها را بعد از مدتی شبیه هم می کند. گناه هر دو ما این بود که می‌خواهیم در کشور خودمان بمانیم و کارهای تاثیرگذاری انجام دهیم.

نمايش «در پوست شير» به نويسندگي شون اوکيسی و کارگردانی ميکائيل شهرستانی از 18 آبان ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نياوران به صحنه رفته است. همچنین نمایش«هفت پرده» نیز تا سوم آذرماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.