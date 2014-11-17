به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریبرز خزائی فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل، فرمانده پایگاه و اعضای شورای بسیج بنیاد استان اظهارداشت: امروز فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی مانند اینترنت، موبایل و ماهواره از ابزارهای پرکاربرد در دسترس خانواده‌ها و نسل جوان است که باید از این فضا به نحو مطلوبی برای انجام ماموریت‌های بسیج بهره ببریم.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ نرم از طریق ماهواره اهداف خود را دنبال می‌کند، گفت: طبق آمارها در کل جهان ۳۰۰ ماهواره تلویزیونی فعال است که از این آمار ۱۱۶ ماهواره فضای ایران را پوشش می‌دهند.

خزائی با اشاره به اینکه شبکه‌های فارسی زبان به خصوص برای ایرانی‌ها برنامه تولید می‌کنند، ۱۶۰ کانال است، افزود: ماهواره‌هایی که در ایران نیز فعالند، امکان دریافت حدود ۱۸ هزار شبکه ماهواره تلویزیونی‌ست که از این آمار دو هزار شبکه با دیش‌های معمولی و با کیفیت بالا قابل دریافت است.

این مسئول ادامه داد: همچنین ۳۸۰ کانال به صورت شبانه‌روزی موسیقی، کنسرت و آهنگ‌های درخواستی، ۲۰۰ شبکه در بین برنامه‌ها کلیپ و شو‌های موزیکال و نزدیک به ۸۰ شبکه مد و لباس را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارند که بازخوردهای آن در جامعه دیده می‌شود.

فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه که باید هر زمانی در مبارزه با دشمن به شیوه‌ها و توانمندی‌های که آنها در مقابله با شما استفاده

می‌کنند، مجهز بشوید تا بتوانید در برابر آن به پیروز برسید، گفت: امروز دشمن از طریق فضای مجازی با ایران مبارزه می‌کند.

این مسئول افزود: ما اگر با شیوه‌های مبارزه دشمن در فضای مجازی آشنا نباشیم دچار مشکل می‌شویم به همین دلیل در مقابله با او باید با استفاده درست از این فضا بتوانیم برنامه فرهنگی و ارزشمندی را به نمایش بگذاریم که نتایج آن در دراز مدت به دست می‌آید.

وی گفت: کشور ما با داشتن ارزش‌های اسلامی و ارتباط مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و سیره شهدا در مقابله با دشمن در جنگ نرم شکست نمی‌خورد ولی روزی که این مولفه‌ها کمرنگ بشود ما باید احساس خطر و نگرانی کنیم.

فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه رسالت و ماموریت اصلی بنیاد و بسیج حاکم کردن جهاد و شهادت در جامعه است، گفت: امروز انجام برنامه‌های فرهنگی از مهمترین ضرورت‌های جامعه است که در برابر تهاجم نرم دشمن می‌توانیم موفق باشیم.

خزائی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی است که باید این گنجینه را با شیوه‌های مختلف به نسل جوان انتقال بدهیم، گفت: محقق کردن این هدف، مهمترین برنامه فرهنگی در جامعه امروز ما است.

این مسئول با بیان اینکه ما باید ارتباط خود را با نسل جوان افزایش بدهیم و در جذب آنان تلاش کنیم، گفت: داشتن اخلاق خوش از جمله شاه کلیدهایی تحقق این هدف است که می‌تواند در هر جایی موثر باشد به همین دلیل از بسیجیان انتظار رفتار و اخلاق خوش در جذب قشرهای مختلف جامعه را داریم.

وی با اشاره به اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی توان نظامی نیست بلکه اعتقادات و باورهای دینی است، گفت: ما توان و قابلیت ساخت صنایع هوا فضا در بخش‌های مختلف از جمله موشک را داریم و اکنون نیز نظام اسلامی در یک وضعیت ثبات و توانمندی کاملا قابل توجهی در موضوعات دفاعی و تجهیزات نظامی و هوافضا است.

فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه داشتن این تجهیزات بیانگر اقتدار ملت ما نیست، افزود: داشتن تفکر و سیره شهدا در بین مردم ما مظهر اقتدار ماست که می‌تواند دشمن را به زانو درآورد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی که مردم و ملت ما برای آن قیام کردند، را مهمترین رسالت و ماموریت تشکیل بسیج دانستند، گفت: ما باید با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه بتوانیم این دستاوردها را حفظ و به نسل آینده انتقال بدهیم.

خزائی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکل‌های مختلفی در کشور تشکیل شده است، گفت: بسیج در بین تشکل های مردمی از جمله مجموعه‌های موفقی است که از آغاز تشکیل، تاکنون توانسته با قدرت اهداف خود را در جامعه محقق کند.

فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: بسیج منحصر به یک قشر خاص نیست و به همه قشرهای جامعه اعم از مهندسان، فرهنگیان، اصناف، خواهران، برادران و دانشجویان تعلق دارد به همین دلیل توانسته در اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌هایش موفق باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه بسیج بنیاد مجری برنامه‌های ابلاغی از سوی بسیج مستضعفان و رده‌های بالاست گفت: بسیج برنامه‌های پیش بینی شده را براساس ویژگی‌های سازمانی خود بومی‌سازی کند.

خزائی افزود: فرماندهان بسیج در استان‌ها نیز باید تلاش کنند که برنامه‌های سالانه خود را براساس یک برنامه منظم و راهبردی انجام دهند که لازمه آن داشتن افزایش اطلاعات و بینش است.

فرمانده مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: امروز ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که هر چقدر مسئولان آگاهی‌ها و شناخت علمی خود را از جامعه ارتقا بدهند، در انجام رسالت‌ها و ماموریت‌های محوله موثر و موفق خواهند بود.