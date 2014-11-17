به گزارش خبرگزاری مهر، سرطان، از بیماری های مهلکی است که قربانیان بسیاری را در سراسر دنیا به خود اختصاص می دهد. در حال حاضر، درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد اما محققان معتقدند از تنها راه حلی که علیه این بیماری می توان نام برد، به تاخیر انداختن مرگ در مبتلایان است تا بتوان راهکار جدیدی علیه این بیماری یافت. اما از سوی دیگر، تغییر شیوه غذایی، رفتاری و عادات روزانه می تواند سهم به سزایی در کاهش ابتلا به این بیماری داشته باشد. محققان معتقدند خوراکی ها می توانند خاصیت سرطانی یا برعکس ضد سرطانی داشته باشند و با کمک خوراکی ها می توان به جنگ سرطان رفت.

*خوراکی هایی که علیه سرطان می تازند

مهمترین توصیه مصرف روزانه 5 تا 9 وعده میوه و سبزیجات تازه است.

* انواع کلم ها بخصوص کلم بروکلی

محققان انگلیسی معتقدند مصرف بروکلی بخصوص برای مردان مفید بوده و مانع از ابتلا به سرطان پروستات در آنها می شود. از خانواده کلم ها می توان به سبزیجاتی مانند گل کلم، کلم بروکلی، کلم پیچ، حتی شلغم و تربچه اشاره کرد. کلم ها حاوی مواد مغذی گیاهی به نام "گلوکوزینولات" هستند که مانع تکثیر سلولی شده و از تشکیل تومورها جلوگیری می کنند. کلم می تواند علیه سرطان سینه، کبد، پروستات، پوست، معده، سرطان مثانه و ریه موثر باشد.

* انواع توت ها

انواع توت ها مانند توت سفید، تمشک و توت فرنگی می توانند خوراکی های مفیدی علیه سرطان باشند اما شاتوت به دلیل رنگ تیره حاوی مقادیر زیادی از آنتی اکسیدان هاست که برای بدن مفید بوده و علیه تومورهای سرطانی می تازد. انواع توت ها حاوی فلاونوئیدهایی هستند که آنتی اکسیدان های مفیدی به شمار می روند. توت ها می توانند علیه سرطان هایی مانند روده بزرگ، مری، دهان و دندان و پوست مفید باشند.

* گوجه فرنگی

رنگ قرمز گوجه فرنگی به دلیل ماده ای به نام لیکوپن است که دارای خواص بسیاری مانند مبارزه با تومورهای سرطانی است. گوجه فرنگی می تواند در درمان سرطان هایی مانند پروستات، معده، ریه و سرطان رحم مفید باشد.

* گردو

گردو از خوراکی های مفیدی است که می تواند خواص بسیاری از جمله خاصیت ضد سرطانی، درمان میگرن و کاهش چربی خون را در خود داشته باشد. گردو از اسیدهای چرب امگا ۳ ،آنتی اکسیدان ها و فیتواسترول ها است که خطر ابتلا به سرطان هایی مانند پروستات و سینه را کاهش می دهد.

* سیر

سیرها حاوی موادی مانند سولفور آمینو اسیدها و سیستئین هستند که محافظان خوبی در برابر سرطان ها محسوب می شوند. محققان معتقدند مصرف روزانه یا چندین بار در هفته سیر می تواند به مبارزه با تومورهای سرطان سینه، معده، روده و مری بپردازد.

* لوبیا

مطالعه محققان امریکایی نشان می دهد که لوبیاهایی با رنگ تیره مانند لوبیا قرمز می تواند نقش به سزایی در کاهش سرطان روده داشته باشند. لوبیا حاوی ماده ای به نام فیتوکمیکال است که می تواند مانع از تومورهای سرطانی بخصوص سرطان سینه و روده شود.

* ماهی

ویتامین دی موجود در ماهی می تواند سهم به سزایی در کاهش ابتلا به سرطان سینه و روده داشته باشد. ویتامین دی در بدن باعث مسدود شدن تومورهای سرطانی می شود تا از رشد آنها جلوگیری کند.

* محافظت از بدن با ادویه هایی مانند زردچوبه و فلفل



از زردچوبه و فلفل به عنوان ادویه هایی یاد می شود که دارای خاصیت ضد سرطانی هستند. زردچوبه دارای کورکومین بوده و می تواند حمله سلول های سرطانی به سلول های سالم را کاهش دهد.

* چای

چای، یکی از نوشیدنی های مفیدی است که به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان می تواند با سرطان هایی مانند سینه، کبد، ریه و پوست به مبارزه بپردازد.

* تخم مرغ

تخم مرغ به دلیل دارا بودن ماده ای با نام فولات می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشد. فولات را می توان در خوراکی های دیگری مانند جگر مرغ، دانه آفتابگردان و سبزیجاتی با برگ های سبز مانند اسفناج و کاهو یافت.

* قارچ

قارچ ها به دلیل دارا بودن مقادیر بالایی از ویتامین سی و همینطور سلنیوم که فعالیت آنتی اکسیدانی دارند، می توانند بر تومورهای سرطانی بتازند.

اما از سوی دیگر مصرف برخی خوراکی ها می تواند ابتلا به سرطان را رقم بزند که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* ذرت بوداده

ذرت بو داده می تواند یکی از دلایل ابتلا به سرطان باشد. اما از سوی دیگر، محققان دلایل مختلفی را برای ابتلا به سرطان ذکر کرده اند که از میان آنها می توان به شیوه و نحوه پخت غذاهای روزمره اشاره کرد. محققان توصیه می کنند در حد امکان از سرخ کردن زیاد غذاها خودداری کرده و بیشتر غذاها را به صورت آب پز یا در دمای پایین طبخ کنید.

* مصرف بیش از حد قند و شکر

قند و شکر ممکن است به طور مستقیم باعث ابتلا به سرطان نشود اما محققان معتقدند که مصرف بیش از حد قند و شکر می تواند باعث تغییر عملکرد بدن و در نتیجه کاهش مقاومت بدن به تومورهای سرطانی شود.

* فست فودها

شاید مصرف کم و هر ازگاهی از ساندویچ ها و فست فودها برای بدن آسیب چندانی نداشته باشد اما مصرف سوسیس، گوشت، گوشت های فرآوری شده می توانند احتمال ابتلا به سرطان های روده و معده را افزایش دهند.

* مصرف نوشیدنی های الکلی

نوشیدن هایی حاوی الکل هر چند به مقدار کم و ناچیز می تواند ابتلا به انواع سرطان هایی مانند دهان، مری، معده، سینه و روده را افزایش دهد.