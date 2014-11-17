به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه رشد علمی نیاز به حمایت از دانشجویان برتر دارد، اظهار کرد: پشتیبانی از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی سهم بسزایی را برای تأمین منابع انسانی در حوزه علم و فناوری دارا است.

وی بیان داشت: بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان تلاش دارد تا با تمهید امکانات مناسب برای دانشجویان برگزیده، زمینه ساز حضور موثر و فعال آنان در دانشگاه‌ها باشد.

عضو کارگروه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی جاری با تغییر فرآیندهای پشتیبانی از دانشجویان، تسهیلات ویژه‌ای را در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» برای دانشجویان برتر تدوین کرده است.

وی افزود: این جوایز دارای هفت ویژگی ارتقای تعهد دانشجویان و مشارکت دانشگاه، پویایی دانشجو، توجه به فعالیت گروهی، اعتبار فرصت مطالعاتی، آشنایی با کارآفرینی، تشویق ازدواج و اعتبار ارتباطات علمی است.

اخوان علوی به نحوه ارائه این تسهیلات اشاره کرد و گفت:مسیر اعطای جوایز از معبر دانشگاه طراحی شده و هدف آن است که دانشجویان با فعالیت به عنوان «آموزش یار»، «پژوهش یار» و «فن یار» زیر نظر استاد خود، هم در دانشگاه حضور موثر داشته باشند و هم از امکانات مادی مناسب بهره مند شوند.

وی گفت: در اعطای تسهیلات، تلاش بر این است که دانشجویان با انتخاب دانشگاه و براساس معیارهای بنیاد برگزیده شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم ادامه داد: از این رو، جوایز برای یک سال تحصیلی اعطا می‌شود و لازم است فرآیند انتخاب دانشجویان برای سال تحصیلی بعد تکرار شود. بدیهی است این روند سبب پویایی دانشجو در دانشگاه خواهد شد.

وی یکی از نکات مهم در طراحی جایزه‌های تحصیلی را ایجاد محیطی برای فعالیت‌های گروهی دانشجویان و آموزش کار جمعی میان آنان دانست و ابراز کرد: چنانچه دانشجویان برگزیده بتوانند مطابق مقررات دانشگاه، «هسته پژوهشی» یا «هسته کارآفرینی» تشکیل دهند مورد پشتیبانی بنیاد قرار خواهند گرفت.

اخوان علوی به سنت ممدوح ازدواج و لزوم فرهنگ سازی آن در میان جوانان اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف فرهنگی مورد نظر بنیاد ملی نخبگان، گسترش ازدواج است، از این رو چنانچه دانشجوی برگزیده در دوره مشمولیت خود ازدواج کند تسهیلات ویژه‌ای برای ازدواج مانند وام ودیعه مسکن به وی اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: علاقمندان برای آشنایی با چگونگی اجرایی شدن موارد فوق در دانشگاههای خود، می‌توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد نخبگان استان قم به نشانی qom.bmn.ir و یا تماس تلفنی و حضوری اطلاعات لازم را کسب نمایند.