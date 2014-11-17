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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

دوره آموزشی «عهد»؛ امکانی برای طرح پرسش از بنیادهای جهان امروز

دوره آموزشی «عهد»؛ امکانی برای طرح پرسش از بنیادهای جهان امروز

موسسه آموزشی عهد در سومین سال پیاپی، اقدام به برگزاری «دوره آموزشی عهد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران می‌نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ‌دوره برای دانشجویان و طلاب و سایر علاقه مندان حوزه علوم‌انسانی و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه تهران  در سال تحصیلی 94-93 برگزار می‌شود.

«عهد» دوره‌ای است برای طرح پرسش از بنیادهای تاریخی و معرفتیِ تفکر و اندیشۀ امروز. این دوره تلاشی است در حاشیه حوزه و دانشگاه برای جدی گرفتن پرسش از وضع تاریخی ما؛ تا یادآور این وظیفه خطیر برای حوزه و دانشگاه باشد. پیگیری این مسأله مستلزم پرسش از بنیادهای تاریخی و معرفتی علوم انسانی و بازاندیشی در آن‌هاست. از سوی دیگر التفات به مآثر و مواریث فکری تاریخ اسلام و ایران لازمۀ این مسیر است و بی‌توجه به آن‌ها، همۀ راه‌ها بی‌راهه است.

دوره آموزشی «عهد» در قالب چهار ترم  و در روزهای پنجشنبۀ هر هفته برگزار خواهد شد. دانش‌پژوهان هر هفته علاوه بر شرکت در کلاس‌ها، بسته‌های مطالعاتی مرتبط را دریافت خواهند کرد و همچنین در جلسات مباحثه گروهی به همراه یک استاد راهنما شرکت خواهند کرد و به بحث و گفتگو پیرامون منابع مطالعاتی و مباحث مشخص‌شده می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، می‌توانند تا دهم آذر‌ماه به «پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه آموزشی عهد» به آدرس ahdac.ir مراجعه کرده و یا با شمارۀ 09103994824 تماس برقرار نمایند.

کد مطلب 2422999

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