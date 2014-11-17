دوره آموزشی «عهد»؛ امکانی برای طرح پرسش از بنیادهای جهان امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، این ‌دوره برای دانشجویان و طلاب و سایر علاقه مندان حوزه علوم‌انسانی و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-93 برگزار می‌شود.

«عهد» دوره‌ای است برای طرح پرسش از بنیادهای تاریخی و معرفتیِ تفکر و اندیشۀ امروز. این دوره تلاشی است در حاشیه حوزه و دانشگاه برای جدی گرفتن پرسش از وضع تاریخی ما؛ تا یادآور این وظیفه خطیر برای حوزه و دانشگاه باشد. پیگیری این مسأله مستلزم پرسش از بنیادهای تاریخی و معرفتی علوم انسانی و بازاندیشی در آن‌هاست. از سوی دیگر التفات به مآثر و مواریث فکری تاریخ اسلام و ایران لازمۀ این مسیر است و بی‌توجه به آن‌ها، همۀ راه‌ها بی‌راهه است.

دوره آموزشی «عهد» در قالب چهار ترم و در روزهای پنجشنبۀ هر هفته برگزار خواهد شد. دانش‌پژوهان هر هفته علاوه بر شرکت در کلاس‌ها، بسته‌های مطالعاتی مرتبط را دریافت خواهند کرد و همچنین در جلسات مباحثه گروهی به همراه یک استاد راهنما شرکت خواهند کرد و به بحث و گفتگو پیرامون منابع مطالعاتی و مباحث مشخص‌شده می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، می‌توانند تا دهم آذر‌ماه به «پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه آموزشی عهد» به آدرس ahdac.ir مراجعه کرده و یا با شمارۀ 09103994824 تماس برقرار نمایند.