همدان مکانی به عنوان پاتوق معتاد ندارد/ انهدام ۶۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همدان با بیان اینکه نیروی انتظامی در ایام تاسوعا و عاشورا به لحاظ امنیتی، انتظامی و ترافیکی کنترل محورهای موصلاتی را زیر نظر داشت، اظهار داشت: یکی از تدابیر و اولویت های فرماندهی انتظامی استان همدان برخورد با تهیه و توزیع و مصرف کننده مواد مخدر است.

وی با اشاره به اینکه مواد مخدر یکی از توطئه های دشمن و جنگ نرم دشمنان برای بی هویت سازی جوانان است، عنوان داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان همدان فعال بوده و اقدامات بی بدیلی را انجام داده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه نیروی انتظامی استان همدان عزم سازمانی برای مقابله با باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر انجام دارد، عنوان داشت: رویکرد پلیس علاوه بر برخورد با شبکه ها و باندهای مواد مخدر، برخورد با خرده فروشان است.

۴۰۵ طرح موضوعی در همدان انجام شده است

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه ۴۰۵ طرح موضوعی و پاکسازی در استان همدان اجرا شده است، افزود: در ۴۵ نقطه هدف گذاری شده و برخورد قاطع با مجرمان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۹۹ بار طرح کنترل محور های مواصلاتی و برخورد با جرایم مواد مخدر انجام شده، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان همدان منهدم شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در ۴۸ ساعت گذشته ۲۰۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر در همدان کشف شده که در این راستا چهار دستگاه خودرو توقیف و هشت نفر نیز دستگیر شدند.

مهدیان نسب با بیان اینکه این محموله ۲۰۹ کیلو گرمی شامل دو کیلو گرم هروئین و ۲۰۷ کیلو گرم تریاک بوده است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری هفت عملیات فرا استانی صورت گرفته که پنج عملیات با مشارکت سایر استان ها بوده است.

۵۶۱۱ قاچاقچی مواد مخدر در همدان دستگیر شدند

وی تعداد دستگیر شدگان در حوزه مبازه با مواد مخدر را در سال جاری پنج هزار و ۶۱۱ نفر اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون سه تن و ۶۸ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان همدان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۵ درصدی روبرو بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه گفت: از آنجایی که استان همدان به لحاظ هم مسیری و هم مقصدی عبور مواد مخدر قرار دارد در مبارزه با مواد مخدر فعالیت گسنرده ای انجام می شود.

مهدیان نسب از آموزش ۲۳ هزار و ۱۶۶ نفر در راستای ارتقا فرهنگ مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: آموزش هایی در رابطه با ارتقا فرهنگ ترافیک، فرهنگ حجاب و عفاف و انضباط اجتماعی و مولفه جنگ نرم انجام شده و تا کنون ۱۷۱ هزار و ۵۱۰ نفر در این حوزه ها آموزش دیدند.

نرخ رشد اعتیاد در همدان پایینتر از میانگین کشوری است

وی با بیان اینکه نرخ رشد اعتیاد در کشور ۲.۷ بوده است، عنوان داشت: این نرخ در استان همدان ۲.۳ بوده است و این نرخ در همدان رو به کاهش است.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان داشت: در ارزیابی های انجام شده استان همدان در بین استان های کشور در مبارزه با مواد مخدر رتبه سوم و در بین ۱۶ استان رتبه برتر را دارد.

مهدیان نسب با بیان اینکه طرح ارتقا مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادین و ولگرد ها در استان همدان در حال انجام است، افزود: جمع آوری معتادین متهاجر از جمله اقداماتی بوده است که در همدان انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه امروز در همدان جایی به عنوان پاتوق معتاد وجود ندارد، اظهار داشت: با فرهنگ سازی های انجام شده و آگاهی والدین نرخ اعتیاد در همدان رو به کاهش است.

ظرفیت مرکز ماده ۱۶ همدان به ۲۰۰ نفر رسید

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه گفت: تهیه مواد مخدر در همدان نسبت به سایر استان ها سخت تر است چرا که قیمت مواد مخدر در همدان بیشتر بوده و این نیز به دلیل این است که در همدان مبارزه سختری با مواد مخدر انجام می شود.

سردار مهدیان نسب در ادامه سخنان خود به طرح شیوع شناسی اشاره داشت و افزود: بر مبنای اجرای این طرح همدان در سال ۱۳۹۱ در حوزه مبارزه با مواد مخدر جزو ۱۵ استان دوم بوده است اما در سال گذشته در بین ۱۶ استان رتبه برتر را بدست آورد.

وی بیان داشت: سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی که در راستای مبارزه با مواد مخدر تلاش می کنند و همچنین مراکز کاهش آسیب مرکزماده ۱۶ در کاهش اعتیاد در همدان نقش موثری دارند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ظزفیت مرکز ماده ۱۶ همدان قبلا ۱۰۰ نفر بود که در حال حاضر به ۲۰۰ نفر رسیده و چنانچه به ۵۰۰ نفر ارتقا یابد می تواند نتایج خوبی را در کنترل اعتیاد داشته باشد.