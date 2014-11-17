خدمات بسیج به گوش مردم برسد/ فضای ادارات همدان بسیجی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان روابط عمومیهای ادارات استان همدان ظهر دوشنبه در سالن جلسات سپاه انصار الحسین (ع) گردهم آمده بودند تا هر چه بیشتر با زمینه انسجام بخشی به فعالیتهای بسیج در نهادیشان آشنا شوند.
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان در این نشست با اشاره به اینکه برنامههای سپاه و بسیج در طی سال فراگیر و زیاد است، عنوان کرد: به نوعی در مسائل مختلف بسیج درگیر است و باید از ظرفیتهای گسترده این نهاد استفاده لازم را برد.
سردارغلامعلی ابوحمزه ادامه داد: هدف بسیج در سال جاری عزم ملی برای برآورده شدن تمدن نوین اسلامی است و شعار امسال بسیج نیز "بسیج مظهر عزم ملی و مدیریت جهادی" است.
وی با اشاره به برنامههای در نظر گرفته شده توسط این نهاد در هفته بسیج در همدان افزود: بخش زیادی از برنامههای بسیج در دانشگاهها توسط خود دانشجویان و اساتید اجرا میشود اما کرسیهای آزاد اندیشی فقط به مسائل سیاسی میپردازند که این یک اشکال اساسی است.
خدمات بسیج به گوش مردم برسد
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان اذعان داشت: از بسترهای موجود برای بیان خدمات بسیج استفاده نمیشود درحالیکه باید خدمات بسیج به گوش مردم برسد.
سردار ابوحمزه با اشاره به اینکه فضای ادارات همدان بسیجی نیست، اذعان داشت: فضای ادارات در هفته بسیج فضای تبلیغی مناسب بسیج نیست .
وی ادامه داد: سپاه و بسیج همواره یاریگر دولتها بودهاند چراکه معتقدیم کمک به دولت کمک به نظام اسلامی است.
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان با اشاره به اینکه همه ارکان نظام را یاری میکنیم، افزود: محور کار بسیج مقاومت است اما هر فردی از خط قرمزهای انقلاب عبور کند بسیج در مقابل آن ایستاده و انتقال فرهنگ بسیج وظیفه همه دستگاههای اجرایی است.
سردار ابوحمزه که تعامل ادارات را با مجموعه بسیج استان ضعیف عنوان میکرد، افزود: دستگاههای اجرایی باید به آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف خود در بسیجیانشان بپردازند.
فعالیتهای بسیج در جهت کمک به مدیران است
وی عنوان کرد: مشکلی برای اجرای برنامههای مدون برای بسیجیان در دانشگاهها و مدارس نداریم اما هر موقع اعلام آمادگی کردیم دانشگاه و آموزش و پرورش موضوع زمان را مطرح کردهاند درحالیکه رهبری تاکید دارند در هر کاری باید پیوست فرهنگی داشت و فعالیتهای بسیج در جهت کمک به مدیران است.
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان که به وظایف این نهاد در کشور اشاره میکرد، افزود: سپاه یک وظیفه بر اساس قانون اساسی دارد و پنج ماموریت را نیز پیگیری میکند.
سردار ابوحمزه با بیان اینکه برخی میگویند چرا بسیج در همه چیز دخالت میکند،اظهار داشت: زمانی که دستگاهی کار خود را به خوبی انجام ندهد این نهاد برای یاری او وارد عمل میشود.
وی با اشاره به اینکه هر جا انقلاب تهدید شود سپاه وارد عمل میشود، عنوان کرد: سپاه به دنبال تمدن نوین اسلامی با محوریت ولایت در منطقه است.