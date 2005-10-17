برگزاري نمايشگاه قرآن نبايد محدود به مقطعي خاص باشد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" جواد آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي برگزاري نمايشگاه قرآن كريم در ماه رمضان را اقدامي ارزشمند اعلام كرد و افزود: اقداماتي از اين قبيل مقدمه اي براي ورود انسان به عمق قرآن محسوب مي شود بنابراين بايد نمايشگاه قرآن را بيشتر به سمت ترويج روخواني، مفاهيم و تفسير قرآن هدايت كنيم .

وي گفت: هر اقدامي كه بتواند ما را به قرآن نزديك كند ارزشمند خواهد بود از اين رو برگزاري نمايشگاه قرآن كريم در ماه قرآن بسيار مؤثر است اما نبايد تنها به برگزاري نمايشگاه در اين زمان اكتفا كرد .

آرين منش ضمن بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم اظهار داشت: نمايشگاه قرآن كريم كار بسيار ارزشمندي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ماه رمضان در تهران و استانها ي كشور برگزار مي كند علاوه بر اين برگزاري اين نمايشگاه مي تواند در جهت ترويج فرهنگ قرآني تأثير گذار باشد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: فضاي مصلا براي برگزاري نمايشگاه مناسب است . در سالهاي گذشته كه نمايشگاه در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شد به دليل كمبود فضا مشكلاتي پيش مي آمد اما فضاي مصلاي امام خميني (ره) براي برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن كريم بسيار مناسب است .