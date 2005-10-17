سلمان قادري: حضور تيم جوانان جويبار درليگ قطعي است

سلمان قادري سرپرست تيم جويبار لوله با اعلام اين خبردرگفتگو با" مهر" گفت: ازآنجايي كه تيمهاي ليگي ازكشتي گيران بزرگسال درتركيبشان استفاده مي كنند، فرصتي براي جوانان باقي نمي ماند تا وارد ميدان شوند. ازاين رو بر آن شديم تا با تشكيل تيمي جوان به ليگ برتر ورود كنيم.

قادري در ادامه اسامي كشتي گيران تيم جوانان جويبار را به شرح زير اعلام كرد:

55 كيلوگرم: مسعود اسماعيل پور، تقي مديري

60 كيلوگرم: مهدي تقوي، سعيد احمدي

66 كيلوگرم: ايمان محمديان

74 كيلوگرم: سعيد نيستاني

84 كيلوگرم: رسول توكلي

96 كيلوگرم: كميل قاسمي

120 كيلوگرم: هادي موسوي، علي مدانلو

مربيان: حامد عباس پور، نادرناظري، حسين دباغي

گفتني است: جويباري ها در وزن 50 كيلوگرم كشتي گيران زيادي را مد نظردارند.