اجتماع بزرگ بسیجیان لرستان برگزار می شود/ برپایی بیمارستان صحرایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران استان لرستان با تشریع برنامه های هفته بسیج طی امسال در لرستان اظهار داشت: برنامه های هفته بسیج از روز جمعه هفته جاری و در سه سطح در استان اجرا خواهند شد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته بسیج در سه سطح کشوری، استانی و در سطح شهرستانها، نواحی و پایگاههای مقاومت برگزار می شوند عنوان کرد: همچنین این برنامه ها از نظر مخاطب نیز در سه سطح اقشار مختلف بسیج، عموم مردم و قشر خاصی از بسیج در استان برگزار می شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ بسیجیان استان افزود: این اجتماع بزرگ با حضور بیش از ۵۰ هزار نفر از بسیجیان سازمان یافته استان برگزار می شود.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این اجتماع بزرگ یک مهمان ویژه کشوری خواهد داشت گفت: همچنین مشابه این اجتماع نیز در شهرستانهای مختلف استان برگزار می شود.

وی همچنین برگزاری کوهپیمایی خانوادگی بسیجیان در سطح استان را یکی دیگر از برنامه های هفته بسیج دانست و گفت: این کوهپیمایی در مرکز استان و از محل میدان دانشجو به سمت بام لرستان برگزار می شود و در شهرستانها نیز برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین با اشاره به تجلیل از حافظان برتر قرآن بسیجی در استان تصریح کرد: نشست صمیمی فرماندهان بسیجی پیشکسوت دوران دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محل مصلای الغدیر خرم آباد، اعزام تیم های امدادی و درمانی به مناطق محروم از دیگر برنامه های مدنظر در هفته بسیج طی امسال است.

سرهنگ پازدار همچنین از برپایی بیمارستان صحرایی در یکی از مناطق محروم استان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این بیمارستان صحرایی در شهرستان ازنا مستقر می شود.

وی همچنین از دیدار مسئولین و فرماندهان سپاه با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و ائمه جمعه در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: غبار روبی گلزار شهدا، برپایی بیمارستان صحرایی، برگزاری همایش گرامیداشت تاسیس بسیج دانشجویی در مرکز استان، برگزاری همایش بسیج طلاب، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری یادواره های شهدا و ... از دیگر برنامه های هفته بسیج طی امسال است.