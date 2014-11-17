درآمد قابل توجه یک اپراتور از آلبوم پاشایی

مجله مهر: بعد از درگذشت دردناک مرتضی پاشایی خواننده و آهنگساز کشورمان، تعداد قابل توجهی از کاربران تلفن همراه تصمیم گرفتند، آهنگ های این هنرمند را به عنوان آهنگ پیشواز خود انتخاب کنند.

انتخاب آهنگ های مرتضی پاشایی به عنوان آهنگ پیشواز موجب سود بالای یکی از اپراتورهای تلفن همراه شد به طوری که مهدوی، یکی از کارشناسان مهندسی مخابرات، در صفحه اجتماعی خود در این رابطه نوشت: «این اپراتور در یک روز حدود 68 میلیون تومان افزایش درآمد بابت آوای انتظار داشته است. این یعنی 226 هزار کاربر در یک روز تصمیم گرفتند آوای انتظارشان را به آهنگ مرتضی پاشایی تغییر دهند.»