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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۵

اسلامی:

تغییر کاربری حمام تاريخي احمدآباد/ آثار تاریخی زرند مستند سازی می شود

تغییر کاربری حمام تاريخي احمدآباد/ آثار تاریخی زرند مستند سازی می شود

زرند – خبرگزاری مهر: نماينده اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري در زرند گفت: حمام تاريخي احمدآباد شهرستان زرند به زورخانه تغيير كاربري مي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامي با اعلام خبر فوق گفت: حمام تاريخي روستاي احمدآباد زرند با هدف استفاده بهينه از فضاهاي تاريخي، اشاعه و ترويج ورزش هاي باستاني كه در ريشه در باورهاي عميق ايراني و اسلامي دارند، جهت استفاده ورزشكاران به زورخانه تبديل مي شود.

وي با اشاره به اينكه اين حمام در شرف ثبت مي باشد، افزود: با همكاري مسئولان شهرستان ساماندهي حمام تاريخي احمدآباد به زودي به پايان رسيده و تغيير كاربري آن انجام خواهد گرفت.

اسلامي به ديگر آثار تاريخي اين شهرستان اشاره و اظهار داشت: بحث شناسايي، مستند سازي و معرفي آثار ناشناخته زرند در دستور كار نمايندگي اين شهرستان قرار دارد به طوريكه فراخوان عكس با همكاري هنرمندان عكاس اولين گام در اين راستا است.

کد مطلب 2423127

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