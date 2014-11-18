بگو مگوی پنج جلدی درباره سبک زندگی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها به تازگی مجموعه کتابی با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی را منتشر کردهاست. این کتابها که همگی در قطع پالتویی منتشر شده به یکی از موضوعات مورد توجه در زندگی میپردازد که از سوی نویسنده با ادبیاتی خاص و منحصر به نسل جوان تالیف شده است.
کتاب نخست از این مجموعه با عنوان «میثاق غلیظ» درباره جایگاه و ضرورتهای همسرگزینی تالیف شده و در آن و در قالب چهار فصل به بررسی مهمترین نکات و موضوعات مورد توجه برای همسر گزینی و ازدواج پرداخته شده است.
ابوالفضل اقبالی کتاب خود را در فصول مختلف با عناوینی مانند ملاحظات قبل زا ازدواج، ملاحظات دوران نامزدی و عقد، ملاحظات ازدواج و ملاحظات پس از ازدواج تالیف کرده است و به در یک نگاه کلی تمامی موضوعاتی اقتصادی و فکر یو معنوی در پدیده ازدواج را از نظر گذرانده است.
کتاب دیگر از این مجموعه با عنوان «مثبت شهر» به معرفی آداب و و قوانین اجتماعی مورد نیازدر زندگی پرداخته است. این کتاب به قلم سمیه اصلانی تدوین شده و در قالب چهار فصل به بررسی رابطه آدمی با انسانهای پیرامون زندگی خود در قالب روابط فردی، روابطه با مجموعه افزاد در فضای زندگی آپارتمان نشینی، رابطه آدمی با محیط زیست و اصول شهروندی پرداخته است.
کتاب دیگر با قلم ابوالفضل اقبالی در این مجموعه با عنوان «اوقات فراغت و گزینههای روی میز» تالیف شده است و در آن نویسنده مطالب خود را با تعریف کلیاتی مانند مفهوم شناسی فراغت و تعطیلات آغاز کرده و در ادامه به موضوع کیفیت فراغت و گزینههای مرتبط با آن مانند بازی و سرگرمی، غفلت و گناه، پرسه زنی بیهدف، مصرف بیرویه رسانهها و... تألیف و در نهایت به کیفیت برنامه ریزی برای اوقات فراعت پرداخته است.
در این بخش کتاب موضوعاتی مانند تفکر، مهارت و آموزش، صله رحم، بازی، ورزش و...به عنوان موضوعات معرفی شده برای سرگرمی از حیث چند و چون و کیفیت مورد توجه مخاطب قرار گرفته است.
«از گشت ارشاد تا چادر المیرا» نیز عنوان دیگر این مجموعه است که با موضوع چون و چراهای حجاب تالیف شده و در آن نویسنده در قالب گفتگوی یک استاد دانشگاه در کلاس درس با مجموعهای از دانشجویان به طرح برخی مباتی فکری در موضوع حجاب در قالب مجموعه دیالوگها پرداخته است.
آخرین کتاب از این مجموعه با عنوان «گربه معبد کنکور» به قلم سیده عذرا موسوی به بیان برخی دغدغههای فردی و اجتماعی در زندگی اجتماعی جوانان پرداخته که از سوی نویسنده در قالب بگومگوهای داستانی و با عناوینی طنزآلود در یک کتاب گردآوری شده است.