توسعه گردشگری روستایی فارس با تمرکز با چند روستا/ روستاها اصالتهای خود را برای جذب گردشگر حفظ کنند

سید موید محسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اگر روستایی اصالت و فرهنگ خود را چه از لحاظ معنوی و چه از نظر فیزیکی حفظ کرده باشد، وقتی گردشگری به آن جا وارد می شود از حضور خود در روستا لذت می برد اما ممکن است روبه رویی با سازه هایی با معماری جدید در روستا چندان برای گردشگر دلچسب نباشد.

وی گفت: میراث فرهنگی استان فارس برای روستای قلات که از جمله روستاهای گردشگری استان است، مجوزهایی برای ایجاد مراکز ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی صادر کرده است.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: حتی قبل از اینکه مجوزهای این کار برای روستا صادر شود، آن ها فضایی را به عنوان نگارخانه و مرکز فرهنگی برای نمایش خطاطی های روی چوب و انجام کارهای هنری روی چرم یا سفره خانه سنتی ایجاد کرده بودند که نشان دهنده این است که نگاه مردم به این سمت است که وقتی گردشگری به روستا وارد می شود، به ارائه خدمات نیاز دارد و به تبع آن درآمد اقتصادی حالصله از آن مردم است.

محسن نژاد اظهار داشت: در استان فارس 46 روستا وجود دارد که همه آن ها شرایط روستای هدف گردشگری شدن را دارا هستند که از جمله مهم ترین آن ها می توان روستای دوسیران در کازرون، قلات در شیراز، دشتک مرودشت و تنگ براق در اقلید را نام برد.

وی عنوان کرد: برای حضور گردشگران در روستاهای استان باید یسکری زیرساخت ها مانند جاده، خدمات اقامتگاهی، آب و برق، زیباسازی فضای روستا، تجهیز بیشتر خانه های بهداشت برای ارائه خدمات پزشکی، ایجاد ایستگاه پلیس و... در آن ها ایجاد کرد ولی همه این موارد باید باید با تاکید بر حفظ اصالت فرهنگی و معماری روستا بدون تاثیرپذیری از فرهنگ شهرنشینی باشد.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس گفت: باید روند صدور مجوز برای ایجاد اقامتگاه ها در روستا، توسط میراث فرهنگی تسهیل شود و سازمان های مرتبط با این امر چون بنیاد مسکن همکاری لازم را با این سازمان داشته باشند.

محسن نژاد با تاکید بر نقش آموزش روستائیان در زمینه توسعه گردشگری، ابراز داشت: باید آموزش هایی در جهت حفظ اصالت های روستاها و ارائه خدمات به گردشگران به روستائیان ارائه شود.

وی گفت: شاید تلاش در این جهت که در هر 46 روستای استان همزمان با هم فعالیت هایی در جهت توسعه گردشگری روستایی انجام شود، چندان پاسخگوی ایجاد یک نتیجه خوب نباشد ولی اگر بتوان زیرساخت های لازم آن را در مرحله اول در چند روستایی که برای سازمان امکان پذیر است، دنبال کرد، می توان اثر بخشی بهتری داشت.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه یکی از راه های رونق بخشی به مبحث گردشگری استان برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف است، عنوان داشت: برگزاری این نمایشگاه ها می تواند باب آشنایی فعالان عرصه گردشگری با یک دیگر را فراهم کند.