ایجاد 100 میلیون شغل جدید برای زنان تا 10 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود به لزوم انجام برخی اقدامات هماهنگ در اقتصادها به منظور ایجاد اشتغال پرداخت و اعلام کرد: کشورهای گروه 20 بالا بردن رشد جهانی برای بهبود استانداردهای زندگی و همچنین شغل با کیفیت را به عنوان بالاترین اولویت کاری حفظ کرده اند.

همچنین کشورهای گروه 20 در جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده، به دنبال بالا بردن سطح دستمزدها و افزایش درآمد خانوار در سال 2015 هستند. از سویی، برای کاهش شکاف در نرخ مشارکت زنان و مردان به میزان 25 درصد تا سال 2025 برنامه ریزی شده است.

بر پایه این گزارش، به منظور ایجاد اشتغال برای 100 میلیون زن در کشورهای گروه 20 تا 10 سال آینده پیش بینی هایی شده که در این بخش می توان به برخی دیگر از اهداف از جمله رسیدگی به مسئله مرخصی زایمان، سرمایه گذاری مناسب برای کودکان و مراقبت از سالمندان، تقویت اقدامات ضد تبعیض در کار و رسیدگی به موضوع پرداخت دستمزد برابر هم اشاره کرد.

به صورت کلی، کشورهای عضو گروه 20 سیاست های جدیدی را در بخش اشتغال و بهبود مشارکت اقتصادی به تصویب رسانده اند که هدف آن دستیابی به رشد فراگیر از طریق ایجاد اشتغال بیشتر خواهد بود.