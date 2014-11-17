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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

آغاز دریافت درخواست طرح ترافیک برای خبرنگاران

آغاز دریافت درخواست طرح ترافیک برای خبرنگاران

دریافت درخواست طرح ترافیک برای خبرنگاران، از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: همکاران رسانه‌ای می‌توانند نسبت به معرفی متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک به اداره کل مطبوعات داخلی اقدام کنند.

در پی ارسال درخواست تعدادی از مدیران مسؤول مطبوعات درخصوص دریافت تقاضای طرح ترافیک، مدیرکل مطبوعات داخلی اعلام کرد: کلیه مدیران مسئول مطبوعات می‌توانند نسبت به معرفی همکارن مطبوعاتی و متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک به اداره کل مطبوعات داخلی اقدام کنند.

لازم به ذکر است، پس از تطبیق وضعیت متقاضیان با ضوابط و مقررات دریافت آرم طرح ترافیک و نیز انجام توافقات لازم با شهرداری تهران تقاضای آنان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2423144

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