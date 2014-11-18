پیشنهاد ردیف 11 هزارمیلیاردی برای بودجه آب

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی عبادی با اشاره به بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ ها در وزارت نیرو گفت: پس از مطالعه و تهیه طرح‌ها در شرکت‌ های آب و فاضلاب و تصویب مسائل فنی در شرکت‌ های مادرتخصصی، دفتر استانداردها براساس سیاست‌ های کلان آب و آبفا و براساس ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور، این طرح‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه رویکرد طرح‌ های جدید آب بحث‌ های محیط‌ زیستی و اجتماعی است اظهارداشت: در سال 94 طرح‌ هایی که امکان خاتمه و بهره‌ برداری از آنها تا پایان سال آینده وجود داشته و طرح‌ هایی که در سفرهای رهبر معظم انقلاب تصویب شده و همچنین طرح‌ هایی که به‌ صورت فاینانس خارجی در برنامه اجرایی قرار می‌گیرند، در اولویت قرار گرفته‌ اند.

مدیرکل دفتر استانداردهای فنی، مهندسی وزارت نیرو افزود: در حال حاضر، بیش از 800 ردیف اجرایی در کشور تعریف شده اما این تعداد طرح خارج از توان و ظرفیت اجرایی کشور است؛ شاید ما به تعداد این طرح‌ ها پیمانکار داشته باشیم اما از نظر بودجه‌ ای و ظرفیت نظام فنی و اجرایی، امکان راهبری این تعداد طرح در کشور به‌ صورت همزمان و با سرعت مطلوب وجود ندارد.

عبادی تصریح کرد: معاونت آب و آبفا برای سال آینده 11 هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح‌ های خود پیشنهاد داده، اما بودجه‌ ای که در سقف اعتبار به این بخش اختصاص یافته، حدود 3900 میلیارد تومان است و با تفاوت بودجه‌ ای حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان برای سال 94 روبرو هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو وضعیت فعلی صنعت آب و فاضلاب در مقایسه با سطح جهانی را در 3 سطح مطالعه و طراحی، اجرا و تامین تجهیزات قابل طرح دانست و گفت: در سطح مطالعه و طراحی ایران توان بسیار بالایی دارد و در این زمینه چنان ارتقا و پیشرفت داشته‌ایم که در مجموع 24 کمیته اجلاس کمیسیون بین‌ المللی سدهای بزرگ (ICOLD) در 20 کمیته عضو هستیم و ریاست برخی کمیته‌ ها هم در دست ما است؛ آخرین دستاورد ما ریاست کمیسیون بین‌ المللی آبیاری و زهکشی است که ایران موفق به کسب آن شد.

عبادی درباره اجرا و تامین تجهیزات یادآور شد: در اجرا نیز ایران حرف برای گفتن دارد که برای مثال در بحث خودکفایی در صنعت سدسازی، ما توانستیم هر سدی را با هر ارتفاع و مشخصات از سد کرخه با 3 کیلومتر طول تاج تا سد بختیاری با افزون‌ بر 300 متر ارتفاع وارد فاز اجرا کنیم و از مراکز جهانی نیز در حد مشاوره کمک می‌گیریم.

وی با بیان اینکه هم‌ اکنون ما از مرحله مطالعه و فناوری ساخت گذشته‌ایم گفت: رویکرد اصلی وزارت نیرو در طرح‌های جدید آب پرداختن به بحث‌ های محیط ‌زیستی و اجتماعی است، اما از طرفی می‌بینیم برخی افراد طبق الگوی کشورهایی که پیشینه بسیار بیشتری در بحث سدسازی دارند، بحث برچیدن سدها را مطرح می‌کنند که برای شرایط امروز ایران، طرح این مباحث بسیار زود است.