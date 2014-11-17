به گزارش خبرگزاری مهر، سید یعقوب موسوی با ارائه گزارشی از سفر سه روزه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس و مهندس سجادی معاون آب و خاک و صنایع کشاورزی وزیر به منطقه اظهار داشت: این افراد از بخش کشاورزی منطقه جنوب کرمان بازدید به عمل آوردند.

وی با اشاره به بازدید مسئولان مربوطه از گلخانه‎های منطقه بیان داشت: جنوب استان کرمان یکی از مناطقی است که دارای گلخانه‎های متعدد بوده و از نظر تولید محصولات گلخانه‎ای در سطح کشور ممتاز است.

موسوی تصریح کرد: یکی از سیاست‎های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید انبوه محصولات غذایی و در برخی موارد خارج از فصل توسعه گلخانه‎ها و کشت‎های گلخانه‎ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: اخیراً در این منطقه سازه‎های گلخانه‎ای برای مصارف انرژی و تولید اقتصادی بهینه‎سازی شده‎اند.

وی افزود: کاهش هزینه تولید در واحد سطح، افزایش کیفیت محصول برای صادرات، بازارپسندی و رقابت‎پذیری از برنامه‎هایی است که در تولید گلخانه‎ای از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

موسوی عنوان کرد: تولید تجاری در گلخانه‎ها تا آنجا پیش رفته است که تجار سایر کشورها به طور مستقیم با گلخانه‎داران منطقه جنوب کرمان قبل از تولید قرارداد منعقد کرده‎اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: به مرور گلخانه‎ها از کشت‎های تونلی به سمت گلخانه‎های معمولی و در سطح بالاتر به کشت‎های هیدروپونیک ارتقا می‎یابد.

وی با اشاره به اینکه اخیرا در یک مورد ابتکاری گلخانه‎ای نوین با استفاده از تکنیک‎های ایران باستان همانند قنات و بادگیر الگوسازی شده است، بیان داشت: این گلخانه ایرانی در شهرستان جیرفت نمونه‎ای از خلاقیت، ابتکار و مدرن‎سازی برای مصرف بهینه انرژی و تولید بیشتر و با کیفیت است.

موسوی خاطرنشان کرد: همچنین در این سفر از مزارع تولید علوفه به ویژه طرح‎های کشت یونجه در منطقه با استفاده از سیستم‎های آبیاری نوین بازدید به عمل آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بازدید از باغ‎های میوه از جمله انواع مرکبات و نخیلات را از دیگر برنامه‎های سفر خواند و گفت: از مجتمع‎های کشاورزی مانند مجموعه مزارع و باغ‎ها، سردخانه‎ها و دستگاه‎های سورتینگ و بسته‎بندی با تکنیک‎های نوین نیز بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در منطقه جنوب کرمان نوآوری‎های نوین به کمک کشاورزان منطقه آمده است، افزود: این منطقه یکی از کانون‎های تولید سبزی، صیفی و گیاهانی مانند سیب‎زمینی، خیار، پیاز، فلفل، بادمجان، گوجه‎فرنگی و ... است که خارج از فصل تولید و به بازار عرضه می‎شوند.

موسوی تصریح کرد: اخیرا در سطوح آزمایشی کشت جدید سبزی و صیفی در زیر پوشش مالچ پلاستیکی در یکی از شهرستان‎های منطقه با موفقیت انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: در این شیوه علاوه بر کاهش هزینه‎های مبارزه با علف‎های هرز، حذف سمپاشی و استفاده از سموم علف‎کش راندمان مصرف آب حداقل 40 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با افزایش کارآیی مصرف کودهای غیرشیمیایی راندمان محصول به شدت افزایش یافته است، افزود: بازدید از مزارع و باغ‎های کشت و صنعت جیرفت و سایر شهرستان‎های جنوبی نیز از برنامه‎های دیگر سفر بود.

موسوی عنوان کرد: معاونان وزیر از طرح‎های آب و خاک از جمله ایجاد شبکه‎های آبیاری فرعی و زهکشی منطقه جازموریان واقع در دشت عباس‎آباد به طول 30 کیلومتر و مساحت 600 هکتار و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی زیردست سدها و بندهای خاکی به مساحت 600 هکتار در شهرستان کهنوج مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به اینکه در این سفر از طرح جدید اجرای سیستم آبیاری بابلر بهره‎برداری و رونمایی شد، گفت: در این سیستم آبیاری نوین که ویژه گیاهان با نیاز بالاتر از سیستم قطره‎ای است، کاربرد مصرف بهینه آب در باغ‎های مرکبات و نخیلات به خوبی مشهود است.

وی افزود: همچنین با حضور نمایندگان منطقه جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، مدیران کل دستگاه‎های تابعه، معاونان و مدیران ستادی جلسه‎هایی برگزار و تصمیم‎هایی اخذ شد.

موسوی خاطرنشان کرد: مهم‎ترین دستاوردهای این سفر معرفی جاذبه‎ها و تجارب منطقه جنوب کرمان به بازدیدکنندگان و صدور دستور معاون وزیر برای آغاز به کار اجرای فوری سیستم‎های آبیاری تحت فشار بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: این امر فرصتی تاریخی برای منطقه بود که اعتبارات وزارت جهاد بدون محدودیت در بخش حیاتی کشاورزی به منطقه تخصیص یابد.