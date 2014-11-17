به گزارش خبرگزاری مهر، سید یعقوب موسوی با ارائه گزارشی از سفر سه روزه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس و مهندس سجادی معاون آب و خاک و صنایع کشاورزی وزیر به منطقه اظهار داشت: این افراد از بخش کشاورزی منطقه جنوب کرمان بازدید به عمل آوردند.
وی با اشاره به بازدید مسئولان مربوطه از گلخانههای منطقه بیان داشت: جنوب استان کرمان یکی از مناطقی است که دارای گلخانههای متعدد بوده و از نظر تولید محصولات گلخانهای در سطح کشور ممتاز است.
موسوی تصریح کرد: یکی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای تولید انبوه محصولات غذایی و در برخی موارد خارج از فصل توسعه گلخانهها و کشتهای گلخانهای است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: اخیراً در این منطقه سازههای گلخانهای برای مصارف انرژی و تولید اقتصادی بهینهسازی شدهاند.
وی افزود: کاهش هزینه تولید در واحد سطح، افزایش کیفیت محصول برای صادرات، بازارپسندی و رقابتپذیری از برنامههایی است که در تولید گلخانهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موسوی عنوان کرد: تولید تجاری در گلخانهها تا آنجا پیش رفته است که تجار سایر کشورها به طور مستقیم با گلخانهداران منطقه جنوب کرمان قبل از تولید قرارداد منعقد کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: به مرور گلخانهها از کشتهای تونلی به سمت گلخانههای معمولی و در سطح بالاتر به کشتهای هیدروپونیک ارتقا مییابد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا در یک مورد ابتکاری گلخانهای نوین با استفاده از تکنیکهای ایران باستان همانند قنات و بادگیر الگوسازی شده است، بیان داشت: این گلخانه ایرانی در شهرستان جیرفت نمونهای از خلاقیت، ابتکار و مدرنسازی برای مصرف بهینه انرژی و تولید بیشتر و با کیفیت است.
موسوی خاطرنشان کرد: همچنین در این سفر از مزارع تولید علوفه به ویژه طرحهای کشت یونجه در منطقه با استفاده از سیستمهای آبیاری نوین بازدید به عمل آمد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بازدید از باغهای میوه از جمله انواع مرکبات و نخیلات را از دیگر برنامههای سفر خواند و گفت: از مجتمعهای کشاورزی مانند مجموعه مزارع و باغها، سردخانهها و دستگاههای سورتینگ و بستهبندی با تکنیکهای نوین نیز بازدید به عمل آمد.
وی با بیان اینکه در منطقه جنوب کرمان نوآوریهای نوین به کمک کشاورزان منطقه آمده است، افزود: این منطقه یکی از کانونهای تولید سبزی، صیفی و گیاهانی مانند سیبزمینی، خیار، پیاز، فلفل، بادمجان، گوجهفرنگی و ... است که خارج از فصل تولید و به بازار عرضه میشوند.
موسوی تصریح کرد: اخیرا در سطوح آزمایشی کشت جدید سبزی و صیفی در زیر پوشش مالچ پلاستیکی در یکی از شهرستانهای منطقه با موفقیت انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: در این شیوه علاوه بر کاهش هزینههای مبارزه با علفهای هرز، حذف سمپاشی و استفاده از سموم علفکش راندمان مصرف آب حداقل 40 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه با افزایش کارآیی مصرف کودهای غیرشیمیایی راندمان محصول به شدت افزایش یافته است، افزود: بازدید از مزارع و باغهای کشت و صنعت جیرفت و سایر شهرستانهای جنوبی نیز از برنامههای دیگر سفر بود.
موسوی عنوان کرد: معاونان وزیر از طرحهای آب و خاک از جمله ایجاد شبکههای آبیاری فرعی و زهکشی منطقه جازموریان واقع در دشت عباسآباد به طول 30 کیلومتر و مساحت 600 هکتار و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی زیردست سدها و بندهای خاکی به مساحت 600 هکتار در شهرستان کهنوج مورد بازدید قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به اینکه در این سفر از طرح جدید اجرای سیستم آبیاری بابلر بهرهبرداری و رونمایی شد، گفت: در این سیستم آبیاری نوین که ویژه گیاهان با نیاز بالاتر از سیستم قطرهای است، کاربرد مصرف بهینه آب در باغهای مرکبات و نخیلات به خوبی مشهود است.
وی افزود: همچنین با حضور نمایندگان منطقه جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، مدیران کل دستگاههای تابعه، معاونان و مدیران ستادی جلسههایی برگزار و تصمیمهایی اخذ شد.
موسوی خاطرنشان کرد: مهمترین دستاوردهای این سفر معرفی جاذبهها و تجارب منطقه جنوب کرمان به بازدیدکنندگان و صدور دستور معاون وزیر برای آغاز به کار اجرای فوری سیستمهای آبیاری تحت فشار بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: این امر فرصتی تاریخی برای منطقه بود که اعتبارات وزارت جهاد بدون محدودیت در بخش حیاتی کشاورزی به منطقه تخصیص یابد.