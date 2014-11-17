ستاد زکات و دانشگاه علوم پزشکی لرستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ورمزیاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای زکات استان لرستان اظهار داشت: شوراهای اسلامی در روستاها و هئیت امنای مساجد روستایی اطلاع رسانی جامعی در زمینه راه اندازی نرم افزار نظام جامع زکات داشته باشند.

وی افزود: شورای اسلامی هر روستا بایستی میزان زکات سال آینده را برآورد کرده و آن را در فرمی درج کنند تا این اطلاعات در نرم افزار جامع زکات ثبت شود و اگر شوراهای روستا در این زمینه همکاری نکنند دچار مشکل شده و از استان های دیگر عقب خواهیم ماند.

دبیر ستاد احیای زکات استان لرستان بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری از روستاهای استان هزینه های زیادی برای ساخت پروژه ها و از محل پرداخت زکات صورت گرفته است از اعضای شورای اسلامی روستاها و هئیت امنای مساجد روستاها انتظار داریم که مسئولیت حفظ و نگهداری آن ها را بر عهده بگیرند که متاسفانه در حال حاضر نسبت به این موضوع کم توجه هستند.

حجت الاسلام ورمزیاری با بیان اینکه ۲۹ روستای فاقد خانه بهداشت در لرستان وجود دارد عنوان کرد: اداره زکات استان با دانشگاه علوم پزشکی تفاهم نامه ای منعقد کرده که مطابق آن دانشگاه علوم پزشکی لرستان موظف است در تمامی روستاهای یاد شده برای ساخت خانه بهداشت اقدام کند.

وی اضافه کرد: همچنین از سازمان های مربوطه می خواهیم در بحث واگذاری زمین برای احداث خانه های بهداشت همکاری لازم را بعمل آورند که اگر شوراهای اسلامی در روستاها فعال نباشند واگذاری زمین یا پرداخت هزینه برای اجرای پروژه ها صورت نخواهد گرفت.

دبیر ستاد احیای زکات استان لرستان از عدم سازماندهی مناسب در زمینه دریافت زکات فطره انتقاد کرد و اظهار داشت: در سطح استان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد و اگر ۲۰۰ هزار نفر از آن ها قادر به پرداخت زکات نباشند مبلغ زکات فطره سایرین حدود شش میلیارد تومان خواهد شد که اگر این مبلغ سازماندهی شود می توان آن را در کمک به فقرا و محرومین بکار برد.