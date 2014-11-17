۴۰ عكاس حرفه ای از سراسر كشور فردا مهمان استان يزد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد پارساییان، ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: كنگره سراسری شهدای هنرمند عكاس طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه (فردا و پس فردا) با عنوان "یك پلك آسمان" در یزد آغاز به كار می كند و خانواده های معظم شهدای عكاس در دوران جنگ تحمیلی از سراسر كشور، مسئولان استانی و ملی، عكاسان حرفه ای و جمعی از هنرمندان عضو بسیج هنرمندان استان یزد در این كنگره حضور می یابند.

وی با بیان اینكه فردا در دو نوبت صبح و عصر، عكاسان و خانواده های معظم شهدا وارد فرودگاه شهید صدوقی شده و مورد استقبال قرار می گیرند، بیان كرد: برگزاری نشست عكاسی در هتل فهادان همچنین برگزاری كارگاه آموزشی، برگزاری شب شعر در هتل مهر و دیدار با خانواده شش شهید عكاس استان یزد از برنامه های نخستین روز از برگزاری این كنگره ملی است.

پارساییان ادامه داد: در روز دوم كنگره نیز، مراسم افتتاح در گلزار شهدای خلدبرین برگزار می شود و پس از آن، نمایشگاه آثار شهدای هنرمند عكاس در گنجینه هنر یزد در میدان خان افتتاح خواهد شد.

وی عنوان كرد: مراسم اختتامیه نیز در عصر روز ۲۸ آبان در سالن همایش های هلال احمر یزد برگزار می شود كه در این مراسم از سه اثر هنری و تمبر ویژه كنگره رونمایی خواهد شد.

پارساییان ادامه داد: ویژه نامه یك پلك آسمان نیز كه در واقع گردآوری مقالات و برخی عكسهای هنرمندان شركت كننده در این كنگره است، در قالب كتاب منتشر خواهد شد.

وی رونمایی از نرم افزار شهدای هنرمند همچنین دو قطعه موسیقیایی از فرید سعادتمند از هنرمندان برجسته استان یزد را از دیگر بخش های اختتامیه این كنگره اعلام كرد.

به گزارش مهر، در سراسر كشور ۱۱۰ عکاس شهید شناسایی شده اند كه ۱۱ نفر از این شهدا از رزمندگان استان یزد بوده اند.