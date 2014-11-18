به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن همدرسی کارگردان این مستند در مورد این مستند گفت: از کمیته رسانه ای کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام مستندی تحت عنوان «استعمار افکار» به موسسه فرهنگی شیوا رسانه، سفارش داده شد که از جانب موسسه مذکور و تهیه کننده آن، سید مهدی قریشی، این کار به بنده موکول شد. این مستند که در سه قسمت 25 دقیقه ای تهیه شده است که از لحاظ محتوایی به هم مرتبط هستند اما در بخشهای متفاوتی، در «استعمار افکار» به جنگ روانی جریانهای تکفیری مانند جبهه النصره و داعش می پردازد.

وی افزود: بحث اصلی ما بر این مبناست که این جریانهای تکفیری عملا از لحاظ قدرت و تجهیزات جنگی توانی ندارند و نمی توانند در برابر ارتشهای کشورهایی که در آن درگیر هستند مقاومت کنند اما آنچه باعث پیشرفت و موفقیت ظاهری آنها در این چند وقت اخیر شده است عملا استفاده آنها از جنگ روانی است آنها با تسخیر افکار مخاطبین خود، و تهدید و ارعاب آنها جنایاتی مرتکب می شوند و در رسانه ها و فضای مجازی آنرا گسترش می دهند و با این کار مناطق مورد نظر خود را به دلیل ترس مردم از آنها به راحتی به تصرف در می آورند، اما واقعیت امر این است که آنها توان لازم را ندارند، همان طور که ملاحظه شد در شهرهای مانند کوبانی و آمرلی وقتی مردم مقاومت می کنند آنها نمی توانند به پیروزی برسند و از تصرف منطقه ناکام می مانند.

همدرسی در ادامه سخنانش گفت: در واقع ما در «استعمار افکار» به روشهای جنگ روانی که اینها به کار می برند تا مخاطب را مرعوب خود کنند پرداخته شد. بخش دیگر این مستند به جهاد نکاح بر می گردد که یکی از ابزارهای مورد نظر برای جذب نیرو می باشد. در آخر بخشی از این مستند درباره آموزش و شستشوی مغزی نسل جوان به ویژه کودکان و نوجوانان با هدف به آگاهی دادن به دولتهای عربی است که این جریانات تکفیری قصدشان بذر پاشی جذب نیروهای جوان و احساس گرا می باشد.

این مستند علاوه بر پخش در کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری قرار است به زودی در اکثر شبکه های سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شود.

کنگره جهانی «جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» تحت اشراف و ریاست آیت الله العظمی مکارم شیرازی با همراهی آیت الله العظمی سبحانی به عنوان دبیر علمی کنگره و نیز همت جمعی از علما و فضلای حوزه در دوم و سوم آذرماه در شهر مقدس قم با حضور علمای جهان اسلام برگزار می شود.