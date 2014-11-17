اجرایی شدن مصوبات باید اولویت اول شورای شهر شیراز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دیهیمی بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مصوبات جدید نباید مد نظر و توجه شورا باشد تاکید کرد: از اینکه هر روز مصوبه ای جدید داشته باشیم جای خوشحالی نیست بلکه باید به فکر اجرایی شدن آن باشیم.

وی تصریح کرد: آنچه که در پایان این دوره شورا باید باعث افتخار اعضا باشد اجرایی شدن مصوبات و تغییر چهره در شهر است و نمی توانیم مصوبات بدون اجرا را به عنوان یک عملکرد به مردم ارائه کنیم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: از طرفی باید توجه داشته باشیم که مصوبات شورا به مصداق کلان نگری باشد.

دیهیمی با اشاره به اینکه عملکرد شهرداری در تمامی شهرهای دنیا نشان از قدرت حاکمیت است، گفت:مهمترین خواسته شورا از شهرداری شیراز اجرای کامل بودجه مصوب به ویژه در بخش عمرانی است که پیگیری اجرای آن باید به عنوان اولویت مد نظر قرار داده شود.

وی تصریح کرد: در این میان نیز اگر مشکلی وجود داشته باشد باید از جانب شهرداری در شورا مطرح شود تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: توجه به فضای سبز شیراز نیز باید مد نظر قرار داده شود زیرا در حالیکه کلان شهرهایی مثل تهران و اصفهان که به مراتب با مشکلات بیشتری از بی آبی مواجه هستند دارای فضای سبز مناسب گردیدند که در این راستا نیز شهرداری باید فعالیت بیشتری داشته باشد.

دیهیمی ادامه داد: از طرفی باید به حفاظت و توسعه پارک های قدیمی شیراز نیز توجه کنیم زیرا اگر این پارک ها از بین برود دیگر نمی توان جایگزینی برای آنها پیدا کرد و باید به گونه ای به این فضای سبز توجه شود که مردم برای استفاده از آنها باز گردند.

وی یادآور شد: رودخانه خشک شیراز یک فرصت بسیار مهم است که تاکنون از این موقعیت به خوبی استفاده نشده در حالیکه می توانیم با ارائه طرحی مناسب حتی درآمدزایی و اشتغالزایی نیز از این رودخانه داشته باشیم.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مشکل ترافیکی شیراز از شرق به غرب نیز باید برطرف شود، گفت: رفع این مشکل تنها با استفاده از یک بزرگراه ممکن است زیرا امروز کمربندی شیراز نیز تبدیل به کشتارگاه شده و منازل مسکونی در این منطقه امنیت ندارند.

دیهیمی افزود: ارائه خدمات نرم افزاری در شهرداری شیراز به مردم نیز باعث بروز مشکلات شده زیرا سردرگمی، طولانی بودن مسیر و برخورد نا مناسب برخی از کارمندان ناراحتی مردم را به همراه دارد.