به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ابراهیمی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم که بعد از ظهر دوشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قم برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه تامین زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی یکی از اولویت‌ها است، افزود: یک واحد صنعتی باید دغدغه‌ای جز تولید نداشته باشد و نباید دغدغه آب و برق داشته باشد.

وی ابراز داشت: در طول مدیریت خود سعی کردم خدمات رسانی با سرعت بیشتری انجام شود و این به دلیل همکاری‌هایی بود که صورت گرفت.

مدیر عامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم عنوان کرد: در حوزه سخت افزاری باید زیرساخت‌ها را ایجاد کرد و تأمین این زیرساخت‌ها با نگاه زیست محیطی صورت گیرد و این کار کمی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: فقط دو درصد از آب کشور به شهرک‌های صنعتی داده می‌شود و در دوران مدیریت خود تلاش کردم آب بیشتری به مجموعه شهرک‌های صنعتی قم افزوده شود.

ابراهیمی یادآور شد: در بخش برق نیز ۶۰ مگاوات به ظرفیت استان اضافه شد و خوشبختانه در حال حاضر واحدی در استان بدون خط تلفن نمی‌باشد.

وی تصریح کرد: ۱۱۰ میلیارد تومان برای احداث شهرک‌های صنعتی بدون نرخ تورم و ارزش افزوده هزینه شد و همچنین فاز اول اسناد تفکیکی شهرک شکوهیه اخذ شده است.

مدیر سابق عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم بیان کرد: بیشترین واگذاری‌ها در طول ۲۱ ماه گذشته صورت گرفت به طوری که ۱۴۰ هزار هکتار در این زمان واگذار شده است.

وی ادامه داد:‌ ۲۹۰ واحد کارگاهی در استان قم وجود دارد که از این تعداد ۳۰ کارگاه در دوران تصدی اینجانب احداث شد.

ابراهیمی عنوان کرد: باید برای بهبود فضای کسب و کار از مدل خوشه‌های صنعتی استفاده شود و در استان قم خوشه‌های فرش و مبل را آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: بیش از هفت جلد کتاب در مباحث خوشه‌های صنعتی و تجارب صنعتی منتشر شده است.