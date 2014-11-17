به گزارش خبرنگار مهر، احسان شجاعی پس از شکست سنگین تیمش برابر صبای قم در لیگ فوتبال امیدهای کشور در دیدار دو تیم که عصر امروز در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر دو تیم بازی خوبی به نمایش گذاشتند. ما از قبل نسبت به صبا شناخت داشتیم اما امروز به نوعی غافلگیر شدیم و این تیم نسبت به بازی قبل خود برابر فولاد یزد، تغییر تاکتیک داده بود.

وی افزود: بازی قبل صبا را کاملا آنالیز کرده بودیم اما امروز مشخص شد صبا در بازی‌های خانگی نسبت به مسابقات بیرون از خانه، تاکتیک متفاوتی دارد.

سرمربی تیم فوتبال پتوی لاله اصفهان گفت: بازی را خوب شروع کردیم و حتی به گل نخست هم رسیدیم اما در ادامه، صبا سوار بر بازی شد و نتوانستیم برابر صبا نمایش خوبی داشته باشیم.

شجاعی بیان کرد: داوری خوب بود البته در یکی دو صحنه می‌توانست به بازیکن صبا اخطار بدهد که در‌‌ همان صحنه‌ها بازیکن ما را با کارت زرد جریمه کرد اما به طور کلی کار مربی هم در مورد اعتراضاتی که داشت مورد تایید من نیست.

وی عنوان کرد: ۲ بازی کرده‌ایم و هر دو بازی را باخته‌ایم اما هنوز ۷ مسابقه در پیش داریم و می‌توانیم این ۲ باخت را جبران کنیم البته در فاز دفاعی ضعف‌هایی داریم که باید آن‌ها را رفع کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پتوی لاله اصفهان اظهار کرد: ظرفیت اصفهان مثل قم نیست که یک تیم نامدار داشته باشد بلکه به واسطه حضور سپاهان، ذوب آهن یا گیتی پسند در اصفهان جذب بازیکنان درجه یک اصفهان کار دشواری است البته تیم ما یک بازیکن غیر بومی هم ندارد و همه بازیکنان اصفهانی هستند.

شجاعی تصریح کرد: باشگاه‌های کمی هستند که روی تیم‌های پایه سرمایه گذاری کنند در حالی که پتوی لاله، از ابتدا بر روی رده‌های پایه تمرکز کرده و دو سالی هست که تیم بزرگسالان خود را در لیگ ۳ تشکیل داده و چشم انداز بلندمدتی برای آینده و رسیدن تیم بزرگسالان خود به سطح بالای فوتبال ایران دارد.

وی درباره مشکلات فوتبال پایه ایران خاطرنشان کرد: مربیان تیم‌های ملی مسابقات رده‌های پایه را نمی‌بینند و معمولا بازیکنان به این صورت به تیم ملی دعوت می‌شوند که یک بازیکن به تیم ملی نوجوانان یا نونهالان دعوت می‌شود و‌‌ همان بازیکن به طور ثابت در رده‌های سنی بالا‌تر هم دعوت می‌شود در حالی که در لیگ‌های پایه ستاره‌هایی وجود دارند که می‌توانند به تیم ملی کمک کنند.