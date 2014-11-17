افغانستان و عملیات نظامی در وزیرستان شمالی محور مذاکرات رئیس ستاد ارتش پاکستان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیوز از مذاکرات راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان با فرمانده ارشد نظامیان آمریکا درباره افغانستان و عملیات نظامی در وزیرستان شمالی خبر داد.

آینده افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی در اواخر سال جاری، عملیات نیروهای پاکستانی علیه شبه نظامیان و طرح های پیشنهادی درباره نظارت مرزی از دیگر موضوعات مورد توجه در این دیدار بود.

راحیل شریف ضمن ابراز نگرانی درباره ایجاد پناهگاه های تروریست ها در افغانستان خواستار افزایش همکاریهای منطقه برای نابودی شبه نظامیان و برقراری ثبات در مرزهای دو کشور شد.

این سفر در پی سردی روابط واشنگتن-اسلام آباد پس از عملیات نیروهای آمریکایی در شهر ابیت‌ آباد پاکستان است که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شد.