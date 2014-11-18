افت شدید ذخایر استراتژیک آب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با بیان اینکه بحران آب توهم نیست و مشاهده طبیعت گویای وضع موجود است گفت: با دیدن وضعیت دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی به این نتیجه می‌رسیم که باید در مدیریت منابع آب تحول صورت بگیرد و نمی‌توانیم روند گذشته را ادامه دهیم.

میدانی با بیان اینکه پدیده خشکسالی موجب شد که آب در کانون توجه عوام و خواص جامعه قرار بگیرد افزود: همه انتظار دارند که در برنامه ششم توسعه، موضوع آب پُررنگ و برجسته باشد که این موضوع در قانون بودجه نیز دیده شده و به آن توجه ویژه‌ ای صورت گرفته است.

وی یادآور شد: وضعیت آب در شرایطی نیست که اندک فرصت باقی‌ مانده برای نجات منابع آب را از دست بدهیم. اگر هم‌ اکنون 11 میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌ های زیرزمینی را کاهش دهیم، منابع آب زیرزمینی 20 سال آینده به سطح ایستایی اولیه خود بازمی‌گردد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه با وجود همه نقاط ضعف و قوت صنعت آب، هیچ انسان منصفی منکر دستاوردهای صنعت آب نیست گفت: منطق حکم می‌کند نقطه‌ ضعف‌های خود را دیده و درصدد رفع آنها تلاش کنیم.

معاون وزیر نیرو افزود: مطالبی که درباره منابع آب گفته می‌شود، مطالبی مجازی یا توهمی نیست چرا که صحت این مطالب را می‌توان در شاخص‌ها و طبیعت مشاهده کرد.

میدانی یادآور شد: روند مدیریت منابع آب در گذشته به مصرف 110 میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی، خشک‌ شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها منجر شده که راه‌ حل جبران آن پایبندی به اصول و راهکارهای ارائه‌ شده از سوی متخصصان است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه‌ خشک تصریح کرد: ما باید با طبیعت کشور سازگار باشیم و وقتی که بارگذاری بیش از حد بر روی منابع آب صورت بگیرد، طبیعت نیز به آن واکنش نشان می‌دهد.

وی گفت: با اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین تصویب‌ شده طی 20 سال اخیر، می‌توان مشکل بخش آب را حل کرد و نیاز چندانی به قانون جدید نداریم.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه دانشگاهیان و صاحبان قلم باید در رفع مشکلات بخش آب به ما کمک کنند چرا که دولت حساب ویژه‌ای روی دانشگاهیان باز کرده است اظهارداشت: برای حل و برطرف شدن چالش‌ های بخش آب، باید همه دست‌ اندرکاران و سازمان‌ ها در 3 قوه نسبت به مدیریت منابع آب در کشور توجه کنند.

میدانی با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته بر روی مباحث سازه‌ ای و عمرانی توجه صورت گرفته است تاکید کرد: ما باید چندین برابر موضوع‌ های عمرانی و سازه‌ ای بر روی مباحث دیگر مدیریت منابع آب وقت و انرژی بگذاریم.

وی افزود: همچنین باید به‌ طور مرتب در معرض نقد قرار بگیریم تا بتوانیم در مسیر صحیح حرکت کنیم و افتخار مدیریت آب در این است که متخصصان و صاحبنظران بر عملکرد ما صحه بگذارند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اجرای طرح احیا و تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی در سال 94 گفت: اجرای این طرح به‌ مراتب بسیار سخت‌ تر از طرح‌های عمرانی است که در صورت نتیجه گرفتن برای کشور بسیار افتخارآمیز خواهد بود.

معاون وزیر نیرو از توجه ویژه دولت به بخش آب خبر داد و گفت: شورای‌ عالی آب فعال شده و اتاق فکری با حضور صاحبنظران و متخصصان بخش آب کشور در داخل و خارج از وزارت نیرو به‌ طور منظم تشکیل می‌شود.

میدانی خاطرنشان کرد: ما نیازمند برنامه قوی اجرایی هستیم چرا که در تدوین قوانین و مصوبه‌ ها بسیار قوی هستیم، اما در تدوین برنامه‌های اجرایی ضعف داریم. تنها راه نجات دریاچه ارومیه و زاینده‌ رود و به‌ طور کلی برون‌ رفت از وضعیت کنونی آب، مدیریت مصرف است.