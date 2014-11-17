۳۰درصد خودروها در کهگیلویه و بویراحمد بیمه شخص ثالث ندارند/ انهدام شش باند متخلف بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، سرخاب حیدری عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: روزانه تعدادی مراجعه کننده به شعب این بیمه وجود دارد که بیمه ندارند و دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: عدم بیمه ثالث خودروها تبعات و مشکلاتی را برای طرفین یک تصادف و جامعه به بار خواهد آورد.

حیدری با بیان اینکه مردم باید با تبعات بیمه نبودن خودرو در صورت وقوع هرحادثه آگاه شوند، اظهار داشت: مردم باید پیش از هر حادثه ای بیمه داشته باشند تا تبعات آن حادثه آینده خانواده آنها و جامعه را دچار مشکل نکند.

برخی دستگاهها توجهی به بیمه مسئولیت نمی کنند

مدیر بیمه ایران کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برخی از دستگاههای خدمات رسان در عدم توجه به بیمه مسئولیت انتقاد کرد و گفت: عدم اخذ بیمه مسئولیت توسط دستگاههایی چون شهرداریها، راه و شهرسازی و ... زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی است.

وی بیان کرد: شهروندان حقوقی دارند که باید از آن مطلع شوند و یکی از این حقوق دریافت غرامت در صورت بروز هر حادثه ای برای آنان ناشی از عملکرد یک دستگاه است.

وی بیان داشت: در سال جاری بیمه چندین نفر که دچار حوادثی همچون گازگرفتگی، حادثه در کارخانه، حادثه در جاده ناشی از سهل انگاری پیمانکار و ...شده بودند، خسارت پرداخت شد.

انهدام شش باند متخلف بیمه

حیدری همچنین به کشف و انهدام شش باند تخلف بیمه ای در استان اشاره کرد و گفت: این افراد اقدام به صحنه سازی و دریافت خسارت بیمه می کردند.

وی بیان کرد: تاکنون پرونده دو باند منجر به رای از سوی مراجع قضای شده و بقیه در دست اقدام است.

حیدری تصریح کرد: طی شش ماه اخیر از وقوع تخلف به میزان ۵۰۰ میلیون تومان جلوگیری شد.