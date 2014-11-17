به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از استان کربلا گفت: ما به شکل برنامه ریزی شده ای در حال حرکت به سوی تمرکززدایی هستیم اما باید مراقب باشیم که تجربه ای شکست خورده و کشوری از هم پاشیده عرضه نکنیم. هدف ما باید حرکت در راستای روح همکاری، تکامل و تحقق منافع شهروندان و پرهیز از نزاع و منافع سیاسی باشد. مرحله ای که ما در آن به سر می بریم مرحله توافقی و تکاملی میان دو قوه مقننه و مجریه است.

وی افزود: داعش در حال افول است و ما به پیشروی ادامه می دهیم و پیروزی هایی در صلاح الدین و الانبار به دست می آوریم و به سوی موصل حرکت می کنیم و از رقم زدن سرنوشت نبرد مطمئن هستیم.

العبادی تاکید کرد: ما به دنبال دستاوردهای سیاسی نیستیم بلکه به دنبال حمایت کشور و شهروندان از مبارزه علیه تروریسم و جنایت سازمان یافته هستیم.