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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۱۳

حیدرالعبادی:

داعش در حال افول است

داعش در حال افول است

نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از استان کربلا با اشاره به حرکت این کشور به سوی تمرکز زدایی از افول روز افزون داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از استان کربلا گفت: ما به شکل برنامه ریزی شده ای در حال حرکت به سوی تمرکززدایی هستیم اما باید مراقب باشیم که تجربه ای شکست خورده و کشوری از هم پاشیده عرضه نکنیم. هدف ما باید حرکت در راستای روح همکاری، تکامل و تحقق منافع شهروندان و پرهیز از نزاع و منافع سیاسی باشد. مرحله ای که ما در آن به سر می بریم مرحله توافقی و تکاملی میان دو قوه مقننه و مجریه است.

وی افزود: داعش در حال افول است و ما به پیشروی ادامه می دهیم و پیروزی هایی در صلاح الدین و الانبار به دست می آوریم و به سوی موصل حرکت می کنیم و از رقم زدن سرنوشت نبرد مطمئن هستیم.

العبادی تاکید کرد: ما به دنبال دستاوردهای سیاسی نیستیم بلکه به دنبال حمایت کشور و شهروندان از مبارزه علیه تروریسم و جنایت سازمان یافته هستیم.

کد مطلب 2423281

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