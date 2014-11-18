قهرمانی تیم کشتی نوجوانان گرمسار در مسابقات استان سمنان

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به قهرمانی مقتدرانه تیم نوجوانان گرمسار با کسب ۵۰ درصد مقام های اول ۱۰ وزن مسابقات قهرمانی استان سمنان که طی هفته جاری برگزار شد افزود: کشتی گیران گرمساری در هشت وزن از ده وزن به فینال رسیدند و در پایان در پنج وزن مقام اول و در سه وزن مقام دوم را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه سید مهدی طباطبائی‌خو، مقام دوم وزن ۴۶ کیلوگرم، رضا زندی مقام اول وزن ۵۴ کیلوگرم، سجاد قاسمی مقام دوم وزن ۵۸ کیلوگرم را به خود اختصاص دادند خاطر نشان کرد: امیرحسین صادقی هم مقام اول وزن ۶۳ کیلوگرم، سجاد شاهین مقام اول وزن ۶۹ کیلوگرم، پیمان جورابلو مقام دوم وزن ۷۶ کیلوگرم، آرش خانی مقام اول وزن ۸۵ کیلوگرم و مهدی محمدخواه مقام اول وزن ۸۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم را از آن خود کردند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار همچنین از برگزاری هفته ششم رقابت های لیگ فوتبال استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: استقلال نوین گرمسار در این مسابقات مغلوب تیم سرخ جامگان شد و در دیدار دیگر سرخ جامگان توانست چهار بر سه تیم شاهین را شکست دهد و سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

ایزدبخش با یادآوری این که مهدی نعمت پور بازیکن تیم سرخ جامگان سه گل از چهار گل تیمش را به ثمر رساند عنوان کرد: در دیگر مسابقه، استقلال نوین گرمسار با نتیجه دو بر یک بازی را به میزبانش کابینت اطلس دامغان واگذار کرد.

وی همچنین از راه یابی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۹ سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به مرحله دوم رقابت ها خبر داد و اذعان داشت: نادیا درخشانی، فوتبالیست گرمساری هم در این مسابقات تیم ملی را همراهی کرده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار یادآور شد: تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۹ سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در گروهی با حضور دو تیم فلسطین و سریلانکا قرار داشت و توانست مقتدرانه با نتایج شش بر صفر در برابر فلسطین و چهار بر یک مقابل کشور میزبان سریلانکا به دور بعد این مسابقات راه یابد.

ایزدبخش همچنین در خاتمه از جنگل نوردی مشترک هیئت کوهنوردی شهرستان گرمسار و گروهی از عکاسان طبیعت استان تهران در جنگل های روستای کیاده از توابع شهر کیاسر استان مازندران خبر داد و اظهار داشت: این جنگل نوردی به دنبال درخواست گروهی از عکاسان طبیعت استان تهران از هیئت کوهنوردی گرمسار برنامه ریزی و اجرا شد و ۳۰ عکاس به همراه ۱۰ کوهنورد گرمساری به مدت پنج ساعت در جنگل های کیاده به راهپیمایی پرداخته و عکس های زیبایی را از مناظر زیبای این منطقه ثبت کردند.