اطلس فرهنگی معرفی کننده ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در هفتادوچهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان که با دو دستورکار روند تدوین اطلس فرهنگی و بحث در خصوص معضلات فرهنگ عمومی استان(طلاق) تشکیل شد، گفت: تدوین اطلس فرهنگی کار مهم وارزشمندی است که تهیه آن باید بسیار زودتر از اکنون آغاز می شد.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر در راستای اجرایی و عملیاتی کردن هرچه سریعتر این اطلس، اظهارداشت: اطلس فرهنگی مجموعه ای از اطلاعات قابل استفاده برای افراد وسازمان ها ودستگاه های مختلف در زمینه های گوناگون فرهنگی است.

وی عنوان کرد: با تهیه اطلس فرهنگی می توان ظرفیت های فرهنگی و هنر استان را به صورت مطلوبی هم به مناطق داخل و هم خارج از کشور معرفی کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنانش به معضل طلاق اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل فروپاشی خانواده ها فاصله گرفتن از دین و اعتقادات مذهبی است.

حجت الاسلام شاهرودی اظهارداشت: مسائل اقتصادی و اشتغال هم از دیگر دلایل روی دادن طلاق در جامعه ماست که باید مسئولان از افزایش آن جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی متاسفانه شاهد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای مردم هستیم و این امر هم در وقوع طلاق تاثیربسزایی داشته ودارد.

وی عنوان کرد: مسئولان ودست اندرکاران باید اقدام به ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت کنونی کنند تا شاهد حل این معضل در جامعه باشیم.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی کردستان هم در این جلسه ضرورت تدوین اطلس فرهنگی را امری بدیهی دانست و گفت: از طریق این اطلس آمار و اطلاعات استان در زمینه های فرهنگی بدست می آیند و مبنای خوبی برای مدیران دستگاه های فرهنگی است.

حجت الاسلام رحیم جعفری بیان کرد: تدوین این اطلس در استان نیاز و ضرورتی بنیادی و اساسی است.