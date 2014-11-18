به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : نخست وزیر ایتالیا : بیرون رفتن انگلیس از اتحادیه اروپا هم برای خود انگلیس و هم برای کشورهای عضو اتحادیه به یک "فاجعه" مبدل خواهد شد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی : چین در سال 2019 به عنوان اولین کشور در زمینه صرفه هزینه های تحقیق و توسعه در دنیا خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه : باوجود، بازار آشفته قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به پایین‌ترین حد خود در چهار سال اخیر ، همچنان اوپک سقف تولید خود را حفظ خواهد کرد.

سی ان بی سی : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: سرعت رشد اقتصادی جهانی باید سریعتر از این باشد و باید شاهد رشد 4 درصدی یا بالاتر از آن باشیم.

رویترز : تولید اقتصادی در بسیاری از نقاط اروپا تقریبا متوقف شده است و بررسی ها نشان می دهند که آلمان به عنوان قوی‌ترین اقتصاد منطقه یورو به سختی توانست خود را از رکورد نجات دهد.

فایننشال تریبون : سازمان انرژی آمریکا به منظور رقابت با "ابر رایانه چینی" بودجه تحقیقاتی 425 میلیون دلاری برای ساخت دو برابر رایانه تخصیص می‌دهد که از آن به عنوان سریعترین ابر رایانه های دنیا یاد می‌شود.

رویترز : رئیس جدید کمیسیون اروپا در آستانه سال جدید میلادی در حال آماده سازی یک طرح سرمایه گذاری به ارزش 300 میلیارد یورویی به منظور احیای اقتصاد بیمار اروپا است.

بی بی سی : رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر داشتن تجارت آزاد با یکدیگر به توافق رسیدند.

شبکه ARDآلمان : پوتین در مصاحبه با این شبکه گفت: تحریم بانک‌های روسیه در نهایت تاثیر منفی بر روی آلمان خواهد گذاشت.

خبرگزاری فرانسه : نرخ تورم در هند به پایین ترین حد خود، یعنی 1.77 درصد، در 5 سال اخیر رسید و مواد غذایی و سوخت هم با کاهش قیمت روبرو شدند.

خبرگزاری زینهوا : رشد اقتصادی "تایوان" از سال 2011 به بعد منفی گزارش شده و نرخ رشد اقتصادی این کشوز زیر 3.9 دهم درصد و میانگین رشد صادرات آن سالانه فقط 2.9 دهم درصد بوده است.

خبرگزاری فرانسه : اعضای گروه "G20" به منظور سرعت بخشیدن به اقتصاد جهانی با یکدیگر هم پیمان شدند تا 2 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تزریق کنند.

بلومبرگ : استرالیا با چین تفاهم نامه "تجارت آزاد" امضا کرد.