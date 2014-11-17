از سفر به افغانستان تا هشدار سرطانی عادل/ استقلال برنده پیامکی دربی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود تحت تاثیر دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر قرار داشت؛ دیداری که قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. سئوال پیامکی این هفته هم پیش بینی نتیجه این مسابقه بود.

در بخش ابتدایی برنامه، فردوسی پور درگذشت مرتضی پاشایی را تسلیت گفت و درباره افزایش آمار سرطان هشدار داد.

ایران نود و سفر به آبادان

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی که در هتل مستقر بود، اولین میهمان برنامه بود که به سئوالات عادل فردوسی پور جواب داد. بعد از صحبت‌های کی‌روش، "ایران 90" روی آنتن رفت. این بخش این هفته به شهر آبادان و علاقه شدید مردم این شهر به فوتبال و برزیل اختصاص داشت.

مصاحبه کریمی و گزارش مایلی کهن و دایی

بخش دوم صحبت‌های علی کریمی با برنامه نود آیتم بعدی برنامه بود. کریمی در بخشی از صحبتهایش با صداقت گفت که در خانواده شان همه پرسپولیسی بوده اند به جز فرشید کریمی. وی همچنین گفت که قصد داشته با بازگشت به پرسپولیس مجددا به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شود که به این هدفش نرسیده است.

سپس گزارش کاملی از اختلافات محمد مایلی کهن و علی دایی پخش شد که در این گزارش به نحوه زندان رفتن مایلی کهن و شکایات دایی هم اشاره شد.

سفر نود به افغانستان

سورپرایز عادل فردوسی پور برای برنامه این هفته، سفر گزارشگر نود به کشور افغانستان و تهیه گزارش از شهر هرات بود. محمد حسین میثاقی با سفر به کشور افغانستان، گزارشی از علاقه مردم این کشور به فوتبال ایران و برنامه نود تهیه کرده بود. در خلال این سفر، دربی شهر هرات بین دو تیم سرخپوشان و استقلال هم برگزار و گزارشی در اینباره پخش شد. فردوسی پور در این بخش حتی ارتباط مستقیمی با کشور افغانستان برقرار کرد و دقایقی به صورت زنده با گزارشگر خود همصحبت شد.

گپ و گفت با ملی پوشان

تحلیل فنی دربی هم از دیگر آیتم‌های برنامه نود بود که بعد از گزارش شهر هرات روی آنتن رفت و بعد از آن گپ و گفتگوی "فان" با بازیکنان تیم ملی پخش شد. در این گفتگو که قبلا ضبط شده بود، علیرضا جهانبخش، محمد نوری، آندرانیک تیموریان، هاشم بیک زاده، خسرو حیدری و سردار آزمون حضور داشتند.

حضور دو برادر پیشکسوت

مرتضی و مهدی فنونی زاده دو برادر و پیشکسوت فوتبالی میهمان حضوری برنامه بودند که هر دو به بیان خاطراتشان از دربی سالهای گذشته پرداختند. مرتضی در بخشی از خاطراتش گفت: وقتی مهدی به استقلال آمد، پنج بازی با این تیم انجام دادیم که برای ما منجر به سه باخت و دو مساوی شد. استقلال آن روزها واقعا آماده بود و علی آقا (پروین) مدام می گفت به استقلال پنالتی بدهید ولی ضربه کاشته ندهید.

مرتضی فنونی زاده همچنین گفت که چهار گروه از تساوی در دربی سود می برند: عوامل فدراسیون، مربیان، داور مسابقه و مدیران دو باشگاه. ضامن بقای اینها در تساوی دربی است.

همچنین مهدی فنونی زاده هم به ذکر خاطرات زیادی از حضورش در استقلال و تیم ملی پرداخت و در بخشی از صحبتهایش گفت: اگر می خواهیم فوتبالمان درست شود باید یک پرویز دهداری دیگر به دنیا بیاید.

در این قسمت، عادل فردوسی پور از مرتضی فنونی زاده خواست تا خاطرات غیر منشوری اش را تعریف کند!

در پایان آمار پیامک برنامه اعلام شد. بیش از 1 میلیون و 600 هزار نفر در مسابقه پیامکی شرکت کرده بودند که 42 درصد برد استقلال، 24 درصد تساوی و 34 درصد هم برد پرسپولیس را پیش بینی کردند.