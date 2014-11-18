مصاف پاس و صنعت نفت آبادان در همدان/ تلاش پاس برای ماندن در کورس قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت پنج هفته از لیگ دسته اول فوتبال و آغاز هفته ششم این رقابت ها کم کم شاهدیم که تیم ها با شناخت بیشتری رو در روی یکدیگر قرار گرفته و عیار واقعی تیم ها در حال مشخص شدن است و تنور این مسابقات هفته به هفته داغ تر می شود.

مربیان با شناخت از نقاط ضعف و قوت تیم حریف و آنالیز بازی های خانگی و بیرون خانه تیم های حریف، تاکتیک می چینند و همین موضوع حساسیت این رقابت ها را دو چندان کرده چراکه کم کم عیار واقعی تیم ها در حال روشن شدن بوده و پرده از تیم های مدعی در حال کنار رفتن است.

با گذشت پنج هفته از لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان حساسیت در گروه اول و دوم به علت نزدیکی امتیازات تیم ها به اوج خود رسیده است.

در گروه دوم این مسابقات که پاس نماینده فوتبال همدان در آن حضور دارد امتیازات تیم ها بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و با یک برد یا باخت تیم ها چندین رتبه در جدول جا به جا می شوند.

آنچه مسلم است اینکه در لیگ دسته اول فوتبال نمی توان تیمی را از پیش برنده دانست و سطح بازی تیم ها نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک است و شاید در یک هفته نتایج عجیبی رقم بخورد بنابراین نباید تیمی را دست کم گرفت.

در گروه دوم این مسابقات تا به این هفته تیم های مس رفسنجان، سیاه جامگان مشهد، پاس همدان و صنعت نفت آبادان خود را به عنوان مدعیان قهرمانی در این گروه معرفی کرده اند.

تیم فوتبال مس رفسنجان تا این هفته با ۱۳ امتیاز تنها تیم بدون باخت این گروه است و در حال حاضر درصدرجدول جا خوش کرده و مالک این تیم شرکت ملی صنایع مس ایران است و از همین رو مس رفسنجان از تیم های متمول گروه دوم است.

فرشاد سالاروند، علی جراح کار و امین متوسل زاده از بازیکنان شاخص این تیم هستند و سرمربیگری این تیم برعهده وینگو بگوویچ بوده همان مربی که در همدان نیز از محبوبیت خوبی برخوردار است.

اما پاس همدان تا به این هفته ۳ پیروزی برابر گل گهرسیرجان، داماش گیلان و شهرداری بندرعباس کسب کرده و یک باخت و یک تساوی نیز برابر تیم های سیاه جامگان مشهد و شهرداری بندرعباس در کارنامه این تیم همدانی دیده می شود.

پاسی ها در هفته پنجم علی رغم اینکه خیلی زود از حریف تبریزی خود پیش افتادند اما با اشتباه دروازه بان خود این برتری را از دست دادند و تا دقایق پایانی نیز تلاش دو تیم حاصلی نداشت و پاسی ها ۳ امتیاز شیرین خانگی را راحت از دست دادند که مصدومیت داور مسابقه و قضاوت داور چهار دیدار نیز در عملکرد دو تیم تاثیر منفی گذاشت.

در هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال تیم فوتبال پاس همدان باز هم میزبان است و این بار باید به مصاف صنعت نفت آبادان برود دو تیمی که از بد روزگار باید در لیگ دسته اول بازی کنند.

مصاف این دو تیم در لیگ برتر همیشه از جذابیت های ویژه ای برخوردار بود اما حالا دست روزگار کاری کرده تا پاس و نفت این بار در لیگ دسته اول از یکدیگر پذیرایی کنند.

پاس و نفت آبادان از تیم های ریشه دار و قدیمی فوتبال ایران هستند اما نفتی ها به برزیل ایران شهرت داشته و همیشه به سبک برزیل بازی های هجومی و پر گلی را از خود به نمایش می گذارند.

نفتی ها در این فصل یکی از جدی ترین مدعیان صعود به لیگ برتر هستند و حضور بازیکنان صاحب نام و توانمند نظیر حسین بغلانی، عباس مرداسی، محسن ربیع خواه، طالب ریکانی، مقداد قباخلو، صادق گشنی و دروازه بان خوبی نظیر حسن هوری به طور قطع گواه این موضوع است.

همچنین حضور سرمربی توانمند پرتغالی کارلوس مانوئل که سابقه ۴۲ بازی و ۸ گل ملی را در کارنامه دارد و با تیم ملی پرتغال در سال ۱۹۸۶ در جام جهانی فوتبال حضور داشته است می تواند برگ برنده این تیم آبادانی باشد.

در پنج هفته گذشته این تیم آبادانی ۳ برد و دو باخت کسب کرده است و یا زدن ۸ گل بهترین خط حمله گروه دوم لیگ دسته اول را تا به این هفته از آن خود کرده است به طور قطع مصاف پاس همدان و نفت آبادان دو تیمی که بهترین خط دفاع و خط حمله را تا به این هفته دارند بسیار دیدنی خواهد بود.

البته باید گفت ۲ گلی را که پاسی ها دریافت کردند یکی بر روی پنالتی در بازی سیاه جامگان و دیگری در دیدار برابر شهرداری بر سر اشتباه مسلم دروازه بان این تیم بوده است.

جایگاه دو تیم در جدول رده بندی نیز بر حساسیت های این بازی افزوده است چراکه نفتی ها هفته به هفته خود را به عنوان تیم مدعی معرفی کردند و کم کم خود را به جمع تیم های مدعی رساندند.

نفت آبادان با ۹ امتیاز و تفاضل 4+ در جایگاه چهارم و پاسی ها با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل 2+ در جایگاه سوم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارند.

این تیم چند روز زودتر به همدان سفر کرد تا بتواند تمرینات خوبی را برای این بازی انجام دهد تمرینات این تیم در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید مفتح همدان انجام شده است.

مصاف پاس همدان و صنعت نفت آبادان تنها دیدار امروز است.

اما دو تیم دیگر مدعی این گروه نیز در این هفته دیدارهای دشواری برابر حریفان خود دارند.

مس رفسنجان تیم صدرنشین این گروه باید در تبریز به مصاف شاگردان مهدی پاشازاده در تیم شهرداری بروند که قطعا بازی برابر این تیم تبریزی که پاس را هفته گذشته در همدان متوقف کرد برای مسی ها راحت نخواهد بود.

همچنین سیاه جامگان مشهد دیگر تیم مدعی که در جایگاه دوم جدول قرار دارد میزبان تیم راهیان کرمانشاه بوده که این دیدار نیز از حساسیت بالایی برخوردار است.

می خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم

در این زمینه سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار پاس برابر صنعت نفت آبادان اظهار داشت: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از تیم های ریشه دار فوتبال ایران است که روزگاری در لیگ برتر بازی می کرده است.

داوود مهابادی افزود: در این فصل نیز تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از نفراتی توانمندی در ترکیب خود سود می برد و بازیکنان و کادرفنی خوبی دارد که تا به این هفته امتیازات خوبی را جمع کرده است.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه این بازی حساسیت زیادی برای دو تیم دارد گفت: شرایط جدول و نزدیکی امتیازات پاس همدان و نفت آبادان در جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال حساسیت این بازی را دو چندان کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین امیدوارم تماشاگران و مردمی که به ورزشگاه می آیند دیدار زیبایی را ببینند و از تماشای این بازی لذت ببرند.

مهابادی درباره تمرینات پاس قبل از این دیدار بیان کرد: بعد از دیدار با شهرداری تبریز تمرینات منظم و بسیار خوبی را پیگیری کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان اضافه کرد: در ضمن نکات فنی که که نیاز بود قبل از بازی با صنعت نفت آبادان انجام شود به بازیکنان گوشزد شد و نقاط ضعف تیم را تقویت کردیم.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را به خوبی آنالیز کرده ایم گفت: از نقاط ضعف و قوت این تیم به خوبی شناخت داریم و بر روی آنها کار کرده ایم امیدوارم بازیکنان با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده ۳ امتیاز شیرین خانگی را به هواداران و مردم همدان تقدیم کنند.

مهابادی افزود: امتیاز این بازی برای اینکه بتوانیم یک پله در جدول صعود کنیم بسیار حائز اهمیت است همچنین برای نفت آبادان و جایگاه دو تیم به این امتیاز بسیار وابسته است و برای اینکه بتوانیم در کورس بمانیم به ۳ امتیاز این بازی نیاز داریم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به داوری ها در لیگ دسته اول بیان کرد: کمیته داوران در چنیش داوری ها بر اساس حساسیت بالای دیدار ها توجه کند تا حساسیتی در این زمینه به وجود نیاید.

گفتنی است کسب پیروزی در بازی های خانگی برای پاسی ها از نان شب هم واجب تر است و این تیم اگر می خواهد در کورس مدعیان باقی بماند در دیدارهای خانگی محکوم به برد است همچنین حساسیت بالای این دیدار باعث شده تا سایت رسمی باشگاه پاس از هوادان و مردم همدان بخواهد که امروز خانه نشین نباشند و برای کمک به پیروزی پاس به ورزشگاه بیایند.

به طور قطع حضور پر رنگ هواداران و تشویق ها آنها در به ثمر رسیدن این پیروزی نقش بسیاری دارد.

این بازی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار می شود همچنین تماشای بازی برابر علاقه مندان رایگان است.

جدول لیگ یک گروه ب: