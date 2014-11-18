بستر دسترسی آحاد مردم به انواع مختلف کتاب باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه و فروشگاه کتاب سوره مهر در سنندج با بیان اینکه مطالعه کتاب منجر به ارتقای فرهنگ جامعه می شود، گفت: مسئولان و روشنفکران جامعه باید تلاش بیشتری برای روی آوردن مردم به کتاب وکتابخوانی کنند.

وی افزود: کتاب انسان ها را هم با رویدادها وحوادث اتفاق افتاده در گذشته آشنا می کند و هم در ترسیم آینده نقش تاثیرگذاری دارد لذا مطالعه آن قطعا پیشرفت و توسعه را به دنبال خواهد داشت.

وی بر ایجاد و فراهم کردن بستر دسترسی آحاد مردم به انواع مختلف کتاب به ویژه چاپ های جدید تاکید کرد و اظهارداشت: مردم باید به آسانی بتوانند به منابع گوناگون کتاب دست پیدا کنند و ایجاد این مهم نیز باید توسط مسئولان زیربط صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان از افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب انتشارات سوره مهر در سنندج توسط حوزه هنری استان کردستان همزمان با هفته کتاب قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام شاهرودی با اشاره به اینکه انتشارات سوره مهر حوزه هنری توانسته مخاطبان زیادی را در سطح کشور به خود جلب کند، بیان کرد: بسیاری از کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر به ده‌ها و صدها چاپ مجدد رسیده است و این نشان از موفقیت این انتشارات دارد.

وی عنوان کرد: امیدواریم در ارتباط با برگزاری این نمایشگاه در سنندج اطلاع‌رسانی خوبی صورت گیرد و مردم هم استقبال کنند.

وی برپایی این نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب را کار بسیار ارزشمند خواند و ادامه داد: با افتتاح این نمایشگاه و فروشگاه مجموعه پردیس سینمایی بهمن سنندج به نوعی کامل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: حوزه هنری استان در راستای انجام فعالیت های فرهنگی اقدامات مطلوبی انجام داده است که شایان تقدیر است.

حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از کردستان به عنوان استانی فرهنگی نام بردند لذا باید مسئولان استان به انجام تعدادی فعالیت فرهنگی اکتفا نکنند وهمواره به فکر گسترده تر کردن ومتنوع تر کردن فعالیت های این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ عمومی به گسترش و تنوع فعالیت‌های فرهنگی و تأثیرگذاری آن‌ها مرتبط است، عنوان کرد: انتظار می‌رود شاهد گسترش روزافزون فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان باشیم.