مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- ارتش کامرون از بازداشت 50 عضو بوکوحرام در روزهای اخیر خبر داد.
- رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که مسائل سیاسی بر امنیت ملی تاثیر نمی گذارد.
- رئیس جمهوری کلمبیا خواستار آزادی ژنرال ربوده شده که باعث لغو مذاکرات صلح با شورشیان فارک شد، گردید.
- 14 نفر از وزرای کابینه سومالی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.
- رئیس جمهوری منتخب رومانی از تصمیم خود برای تقویت روابط با ناتو و اتحادیه اروپا خبر داد.
- وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای مدعی تلاشهای دولت این کشور برای جلوگیری از کشته شدن پیتر کاسیگ به دست داعش شد.
- انفجار پایتخت افغانستان را لرزاند.
- درگیری میان نیروهای ارتش لیبی با شورای انقلابیون بنغازی باعث کشته شدن چهار سرباز و زخمی شدن 15 فرد دیگر شد.
- مردم مجارستان در اعتراض به سیاست مالیاتی دولت جناح راستگرای این کشور راهی خیابانهای پایتخت و دیگر شهرهای این کشور شدند.
- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درباره ادامه خشونت ها در قدس شرقی بویژه حملات نیروهای صهیونیستی علیه اماکن مقدس در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
- اتحادیه آفریقا در بیانیه ای حمایت خود را از رئیس جمهوری موقت بورکینافاسو اعلام کرد.
- وزیر امورخارجه لیتوانی بر لزوم تشدید تحریمهای بین المللی علیه مسکو به دلیل بحران اوکراین تاکید کرد.
- دولت فرانسه به شهروندانش درباره سفر به کشور مالی به دلیل بیماری ابولا هشدار داد.
- اف بی آی درباره بروز اعتراضات خشونت بار در سراسر آمریکا به دلیل صدور حکم قاتل نوجوان سیاه پوست که در فرگوسن کشته شد، هشدار داد.