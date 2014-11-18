به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امین منصور با اشاره به نقش تاثیرگذار حوزههای علمیه در ترویج و تبیین و اشاعه فرهنگ ناب اسلام، گفت: رسالت حوزههای علمیه حفظ اسلام و حراست از آن و تبلیغ و گسترش آموزههای اهل بیت(ع) است.
وی با انتقاد از کم توجهی به توسعه زیرساختهای حوزوی در سطح کشور، ادامه داد: توسعه و احداث مدارس علمیه مقوله ای است که مغفول مانده و این امر به دلیل نجابت و بزرگواری روحانیت معزز است که از مردم برای خودش طلب کمک نمیکند، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب مردم، حوزه میساختند و یا حوزهها را توسعه میدادند.
امین منصور تصریح کرد: حوزههای علمیه بعد از انقلاب اسلامی منشأ توسعه بسیاری از ساختهای فرهنگی کشور و جامعه اسلامی بوده و امروز نیز همین رسالت را دنبال میکنند.
مدیرعامل انجمن حامیان توسعه حوزههای علمیه در پایان با تأکید بر ضرورت اهتمام جدی به بحث ساخت، توسعه و تجهیز حوزههای علمیه درسطح شهرها و روستاها، اظهار داشت: در حال حاضر پشتیبانی و ساخت حوزهها عمدتا مردمی صورت میگیرد و عدم وابستگی حوزهها به دولت و بودجههای دولتی از نکات مهمی است که پیامد آن توسعه حوزهها توسط مردم است.